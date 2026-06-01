Instalarán nuevas Comisiones de Participación Comunitaria en la Ciudad de México durante junio

Durante junio se llevarán a cabo las sesiones de instalación y toma de protesta de las nuevas Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) en las 1,762 Unidades Territoriales de la Ciudad de México, informó el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

El organismo electoral detalló que las personas integrantes de las COPACO 2026 fueron electas para desempeñar funciones de representación comunitaria durante un periodo de tres años, en cargos de carácter honorífico.

Un análisis elaborado por la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación del IECM indica que las mujeres tendrán mayoría en la integración de estos órganos ciudadanos. Según las cifras, 11 mil 79 mujeres, equivalentes al 62.9 por ciento de las personas electas, integrarán las comisiones, frente a 6 mil 538 hombres, que representan el 37.1 por ciento.

En cuanto a la integración territorial, la alcaldía Venustiano Carranza registró el mayor porcentaje de comisiones completas, con 76 de sus 78 Unidades Territoriales conformadas en su totalidad, lo que representa 97.4 por ciento.

Del total de comisiones electas, 989 alcanzaron el máximo de nueve integrantes previsto por la normatividad, mientras que 773 quedaron conformadas de manera parcial.

Las COPACO son órganos ciudadanos elegidos mediante voto libre, secreto y directo por habitantes de cada Unidad Territorial. Entre sus funciones se encuentran representar intereses colectivos, promover la organización vecinal, dar seguimiento a necesidades comunitarias y participar en mecanismos de democracia participativa establecidos en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

También participan en la elaboración de diagnósticos, programas y proyectos de desarrollo comunitario, incluido el seguimiento de iniciativas de Presupuesto Participativo, además de impulsar acciones de capacitación, educación cívica y coordinación con autoridades y otras comisiones.

La legislación local establece restricciones para las personas integrantes de las COPACO durante el ejercicio de sus funciones. Entre ellas, se prohíbe utilizar el cargo con fines político-electorales, favorecer proyectos específicos de Presupuesto Participativo, hacer uso indebido de programas sociales o incorporarse a cargos en la administración pública de alcaldías o del Gobierno capitalino sin renunciar previamente a la comisión correspondiente.