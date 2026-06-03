¿Cómo va la marcha de la CNTE hoy 3 de junio? Manifestación colapsa Avenida Universidad

Sheinbaum no se reunirá con CNTE Critica provocaciones y afirma no caerá en la represión. (Presidencia de México/EFE)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) incrementa sus movilizaciones sin llegar a un acuerdo con el Gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum critica provocaciones y rechaza el diálogo directo con el magisterio.

Sheinbaum rechaza reunión con CNTE

Los manifestantes han estado disgustados con las mesas de trabajo que se han llevado a cabo hasta ahora, lo que les ha llevado a exigir un diálogo directamente con la presidenta de la República.

«Hay demandas legítimas y también hay la posibilidad de cumplir todas, o no porque a lo mejor no se puede. Pero el diálogo siempre está abierto», dijo la presidenta durante su mañanera. Explicó que la única manera de resolver esas demandas es a tráves de los encargados de llevar a cabo el díalogo con el sindicato —Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Mario Delgado, secretario de Educación. Ellos, dijo, cuentan con su plena confianza y están en la autoridad de llegar a un acuerdo, por lo que cualquier punto que los maestros no puedan resolver con ellos, no lo va a cambiar su presencia. «No va a cambiar nada si se reúnen conmigo», sentenció.

El secretario general de la Sección 34 del CNTE Zacatecas, Filiberto Frausto, dijo que una mesa de trabajo cara a cara con la presidenta «no es un capricho es una necesidad debido a que con quienes hemos mantenido interlocución no una vez, sino en reiteradas ocasiones, no han sabido no han podido y no han tenido la capacidad para resolver nuestras demandas prioritarias, de ahí que sigamos con esa exigencia, con ese exhorto a la presidenta».

Caos vial y destrozos: ¿Qué calles están afectadas por movilizaciones de la CNTE?

Después de lo visto ayer en el Congreso, donde se vandalizaron automóviles, y en Paseo de la Reforma, vialidad en que se derribaron decoraciones para el Mundial, los actos de vandalismo continúan el día de hoy.

Al sur de la ciudad, frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Avenida Universidad se encuentra bloqueada entre las calles Real Mayorazgo y Mayorazgo Higuera. El edificio de la SEP fue vandalizado alrededor de las 11:00 horas. Los manifestantes encapuchados rompieron cristales con mazos, lanzaron cohetes adentro de las instalaciones y rodearon la zona con humo de extintores.

Los alrededores de la Secretaría de Gobernación, en Bucareli, y los de las oficinas del ISSSTE, en Buenavista, también se encuentran rodeadas de manifestantes.

La línea 4 del Metrobus se ha visto afectada por los bloqueos, únicamente brindando servicio de San Lázaro a la Alameda Oriente y las dos terminales del AICM.

Comienzan los disturbios de la CNTE en la CDMX.



Los maestros realizan actos vandálicos en instalaciones de la SEP en avenida Universidad y en la periferia de la Secretaría Gobernación en Bucareli.



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«No somos Díaz Ordaz»: Sheinbaum critica provocaciones de manifestantes, las califica como de «ultraderecha»

Sheinbaum sostuvo que no se tomarán acciones represivas contra los manifestantes, a pesar de lo que ella califica como provocaciones. Señaló algunas de las estrategias empleadas por los manifestantes como similares a las de «ultraderecha». «¿Por qué romper vidirios cuando hay la puerta abierta a la negociación?», cuestionó la presidenta.

«Quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial. No vamos a caer, si no somos Díaz Ordaz.», manifestó.