Policía Municipal de Texcoco detiene a sujeto por presunto delitos contra la salud

Detienen en Texcoco a sujeto por presunto delitos contra la salud

En coordinación con la Policía Estatal y en el marco de la Estrategia Operativa Zona Oriente, policías municipales de Texcoco, han detenido a un sujeto señalado por delitos contra la salud y por contar con una orden de reaprehensión vigente.

El operativo tuvo lugar durante patrullajes preventivos y de vigilancia que tienen el objetivo de proteger a la ciudadanía, al igual que a mantener el orden público y la prevención del robo de vehículos y motocicletas.

Al realizar inspecciones aleatorias, los oficiales ubicaron a un masculino que presentaba actitudes inusuales cerca de una camioneta Nissan Kicks, modelo 1992, color gris con naranja y placas de circulación MFK712C del Estado de México. Tiempo después, el conductor fue identificado como José Javier “N”, de 41 años de edad, con domicilio en el municipio de Tecámac, Estado de México.

Después de una revisión preventiva, se encontró que entre sus pertenencias tenia una mariconera negra que contenía 21 bolsas de plástico transparente tipo ziploc con una sustancia blanca con características propias de la cocaína, un envoltorio adicional con el mismo componente, una báscula gramera y una cartera.

Igualmente, cuando se verificaron los datos del masculino en las plataformas digitales del área de análisis, el sistema les mostró que cuenta con un mandamiento judicial vigente que fue emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a causa del delito de encubrimiento.

Ante las evidencia, el detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional de Texcoco, donde se determinará su situación legal.

La Dirección de Seguridad Pública y Movilidad de Texcoco mantiene operativos permanentes a través de la Estrategia Operativa Oriente y el Mando Unificado, trabajando en coordinación con corporaciones estatales y federales.