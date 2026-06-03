Desfile de Día de Muertos CDMX 2026... ¡en junio! Esta es la fecha y posible ruta del evento

Desfile Día de Muertos El gobierno capitalino decidió adelantar la fiesta de los santos difuntos para recibir a extranjeros y extranjeras con todo el esplendor mexicano este Mundial 2026

Imagina que naciste en otro país, no en México, e imagina que te conviertes en un fiel seguidor de las películas de James Bond, así que acudes al cine para mirar 007: Spectre (2015) y vuelves a tu casa fascinado —o fascinada— tras ser testigo del magno desfile de Día de Muertos que la Ciudad de México celebra en la película, lo cual despierta tu intriga por las costumbres mexicanas y su significado.

Más de una década después, el Mundial FIFA 2026 —del que también eres fan, ¡imagínalo, imagínalo!— tendrá por país anfitrión a México, ¡así es, ese país del sorprendente festival de calaveras y colores! El entusiasmo se te eleva al cielo, podrás formar parte de la festividad de muertos más famosa, pero existe un problema... el Mundial es en junio, el Día de Muertos en noviembre.

Claramente, el gobierno de la Ciudad de México pensó en las personas extranjeras que ansiaban vivir su propio festival de calaveras al estilo más mexicano posible (porque también vieron Coco), por lo que anunció que realizarán un desfile de Día de Muertos este junio, con el propósito de rendir homenaje a “las leyendas que ya no están con nosotros”... y, claro, también dar a los extranjeros su probada de la festividad otoñal en pleno verano.

CDMX adelanta Desfile de Día de Muertos: ¿cuándo será y por qué en junio?

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y la secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis López Bayghen, anunciaron las actividades culturales que se llevarán a cabo en la ciudad durante la festividad futbolera más importante, el Mundial FIFA 2026 que arranca la próxima semana en el Estadio Azteca.

Una de estas actividades será el Desfile de Día de Muertos, importante tradición en la capital que ha caracterizado a México desde que 007: Spectre dijo “se vería chido, ponlo en la película”.

De acuerdo con Clara Brugada, el desfile se realizará el próximo sábado 13 de junio en Paseo de la Reforma, entre la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución. El propósito de juntar la fiesta de muertos con el Mundial de Futbol, será para rendir homenaje “a las leyendas” que ya partieron, según expresó la secretaria de cultura.

Hasta el momento, se ha confirmado que el desfile contará con un carro alegórico dedicado al balompié, comparsas de pueblos originarios, alebrijes gigantes y una trajinera que representará a Xochimilco.

Día de Muertos... en junio: ¿cuál será la ruta del desfile en CDMX?

La secretaria de cultura compartió con la población capitalina que este desfile incluirá una trajinera gigante rodante, comparsas de los pueblos originarios de la CDMX que incluirán charros, chinelos, y tres alebrijes gigantes: un cacomixtle, un ajolote y un colibrí.

A pesar de que el desfile se realizará el próximo sábado 13 de junio, López Bayghen aseguró que el desfile estará cargado de emblemas mexicanos tradicionales y carros alegóricos que rinden homenaje al futbol, tanto de las selecciones varonil y femenil de México, como el deporte a nivel internacional.

Por el momento, el gobierno capitalino no ha revelado la ruta de este festival de Día de Muertos veraniego, sin embargo, internautas apuntan a que el recorrido podría ser similar al realizado en 2025; de ser así, la ruta se construirá de la siguiente forma:

Inicio: Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec.

Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec. Trayectoria: Atravesará Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de mayo.

Atravesará Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de mayo. Destino: Zócalo capitalino.

El festival contempla una duración aproximada de cuatro horas, por lo que es tiempo de ir buscando tu maquillaje especial si quieres formar parte de un Día de Muertos celebrado en junio, ¡gracias James Bond y gracias Mundial 2026!