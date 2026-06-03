Invierten 174 mdp en rehabilitación de los embarcaderos de Cuemanco y Nativitas en Xochimilco

Invierten 174 millones de pesos en la rehabilitación de los embarcaderos de Cuemanco y Nativitas en Xochimilco

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada inauguró las obras de rehabilitación del embarcadero de Cuemanco y mencionó una inversión total de 174 millones de pesos destinada a la renovación de este espacio y del embarcadero de Nativitas, en la alcaldía Xochimilco.

El Gobierno capitalino detalló que 90 millones de pesos fueron destinados a Cuemanco y 84 millones a Nativitas. Las obras abarcaron más de 50 mil metros cuadrados e incluyeron la reconstrucción de 162 locales comerciales: 74 en Cuemanco y 88 en Nativitas.

La intervención beneficiará a más de 2 mil familias, así como a 216 remeros y trajineras que operan en la zona. También señalaron que ambos embarcaderos reciben más de 500 mil visitantes al año.

Clara Brugada afirmó que la inversión forma parte de una estrategia para la recuperación de Xochimilco y su sistema lacustre. También señaló que la modernización de los embarcaderos constituye el inicio de un proceso de recuperación integral de los canales y del denominado bosque de agua de la capital.

Invierten 174 millones de pesos en la rehabilitación de los embarcaderos de Cuemanco y Nativitas en Xochimilco

La mandataria describió a las chinampas como importantes para el sistema agrícola tradicional y consideró que representan un modelo relevante frente a los desafíos derivados de la crisis climática global.

Las obras incorporaron diversos elementos de infraestructura ambiental, entre ellos luminarias LED alimentadas con energía solar, una torre hidrobotánica para captación de agua pluvial, jardines de lluvia y zonas de infiltración destinadas a favorecer la recarga de acuíferos.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que se sembraron 55 mil plantas, de las cuales 40 mil corresponden a flores destinadas a atraer polinizadores como abejas, colibríes y mariposas. Además, se rehabilitaron 15 mil metros cuadrados de áreas verdes e infraestructura hídrica.

Las autoridades señalaron que Xochimilco alberga 844 especies de flora y fauna distribuidas en más de 25 millones de metros cuadrados de área natural protegida, por lo que consideraron que la inversión contribuirá a la conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos asociados.

Invierten 174 millones de pesos en la rehabilitación de los embarcaderos de Cuemanco y Nativitas en Xochimilco

En este sentido, Clara Brugada también informó que el embarcadero de Cuemanco obtuvo una certificación que lo acredita como la primera obra pública del país con cero emisiones netas contaminantes, mediante estándares internacionales de reducción y compensación de emisiones de carbono.

En materia ambiental, la jefa de Gobierno presentó acciones para la conservación del ajolote, especie endémica de Xochimilco. Mencionó la operación de un laboratorio público para su preservación, la recuperación de 30 sitios chinamperos para su reintroducción al hábitat natural y la construcción del Santuario del Ajolote en el Parque Ecológico de Xochimilco.

Además, anunció el inicio de una estrategia para evitar las descargas de aguas residuales en los canales de la zona, identificadas por las autoridades como una de las principales amenazas para el ecosistema.

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La secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza Ramírez, informó que la rehabilitación de Cuemanco incluyó la construcción de una nave con 74 locales comerciales, la remodelación integral del malecón y la intervención del camino y del camellón central, donde se instalaron esculturas alusivas al ajolote.

La funcionaria señaló que el proyecto se desarrolló mediante un proceso de participación con habitantes y prestadores de servicios turísticos de la zona, para quienes se realizaron diversas asambleas informativas durante la ejecución de las obras.

Agregó que más de 600 prestadores de servicios turísticos recibieron capacitación y certificación sobre conocimientos relacionados con la zona patrimonial. Además, 25 personas fueron capacitadas como guías de naturaleza conforme a los criterios establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-009.

Invierten 174 millones de pesos en la rehabilitación de los embarcaderos de Cuemanco y Nativitas en Xochimilco

Durante el evento, la secretaria entregó a la jefa de Gobierno un Certificado de Compensación de Emisiones de CO₂ emitido por Climate Action Reserve, documento que acredita la compensación de emisiones asociadas a la obra.

En la ceremonia también participó Andrés Morales, representante de la UNESCO en México, quien consideró que la rehabilitación del embarcadero y del mercado local contribuye a la protección del patrimonio y al fortalecimiento del turismo sostenible en la zona.

Propuso actualizar el Plan de Manejo de Xochimilco y desarrollar un Plan de Gestión de Visitantes con el objetivo de garantizar que la actividad turística contribuya a la conservación del sitio.

Finalmente, Gerubiel Aguilar Tejeda, presidente de la Mesa Directiva del Mercado de Artesanías de Cuemanco, agradeció la rehabilitación del mercado y del embarcadero y expresó, en representación de los comerciantes, el compromiso de preservar y mantener las instalaciones.