Huixquilucan invita a los alumnos de secundaria del municipio a participar en el Cuarto Torneo de Ajedrez

4.º Torneo de Ajedrez 2026

El Ayuntamiento de Huixquilucan, invita a todas las y los estudiantes a participar en el “Cuarto Torneo de Ajedrez Nivel Secundaria 2026″.

El Torneo se va a desarrollar en 2 etapas, en primer lugar, a partir del 22 mayo y hasta el viernes 19 de junio se van a llevar a cabo las eliminatorias que tendrán lugar en los planteles educat y/o en las Bibliotecas Públicas Municipales. Esta etapa van a seleccionar a 18 finalistas.

La segunda etapa se celebrará el viernes 19 junio de 2026, a las 10:00 horas en Casa de Cultura “Sor Juana de la Cruz”, que se encuentra en la carretera a Zacamulpa, kilómetro 1.5 número, Quinto Cuartel, Barrio de San Juan Bauti Huixquilucan, Estado de México.

Las personas interesadas en participar deben de considerar que la presente convocatoria es extensiva a todas las alumnas y alumnos que se encuentren estudiando en alguna de las escuelas secundarias que se encuentren en el municipio de Huixquilucam

El proceso de registro se encuentra abierto, concluirá el día 15 de junio del 2026 y sólo puede ser realizado por las maestras y los maestros encargados de selección de participantes dentro de su plantel educativo, pero el trámite es totalmente gratis.

Asimismo, los finalistas tienen su propio número de requisitos:

a) Solicitud de registro validada con la firma del director o directora y sello de la institución educativa, así como del padre, madre o tutor del alumno (a).

b) Copia simple de la credencial escolar del alumno (a)vigente que también tiene que presentar en original para cotejo.

c) Copia simple del acta de nacimiento del participante.

d) Comprobante de domicilio, con una antigüedad no mayor a tres meses.

e) Aviso de Privacidad, otorgado por la Dirección, firmada por el padre, la madre o el tutor.

Los ganadores serán anunciados una vez que concluya el Torneo Final; a los participantes se les entregara públicamente un reconocimiento y a los primeros tres lugares sus cheques simbólicos.

Premios

Primer lugar

$3,000.00

Segundo lugar

$2,000.00

Tercer lugar

$1,000.00

En caso de que alguien tenga alguna duda, hay que comunicarse al 55 8248 1-con el profesor Julio Linares o igualmente acudir a las oficinas de Dirección General de Cultura y Turismo, ubicadas en el Cer Cultural El Jaguey, calle Av. 16 de septiembre, Santi Yancuitlalpan, Huixquilucan. El horario de atención es de lunes a jueves, de 9:00 a 12 horas; y viernes, de 9:00 a 15:00 horas.