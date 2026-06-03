Marcha LGBTQ+ 2026: ¿cuándo será y por dónde pasará en la CDMX? (Cuartoscuro)

La Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en la Ciudad de México ya tiene fecha definida y comienza a perfilarse como una de las movilizaciones más importantes del año. Como ocurre cada junio, miles de personas se preparan para participar en una jornada que combina celebración, visibilidad y exigencias por la igualdad.

En un contexto marcado por la celebración de la Copa Mundial de Futbol y con una expectativa de asistencia superior a años anteriores, organizadores y participantes ya comenzaron la difusión oficial de actividades, convocatorias y detalles logísticos para la edición número 48 del Pride capitalino.

¿Cuándo y cuál será la ruta de la Marcha LGBT+ 2026 en CDMX?

La Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 se realizará el sábado 27 de junio. Aunque el horario oficial de salida todavía no ha sido confirmado, tradicionalmente los asistentes comienzan a reunirse entre las 9:00 y las 10:00 horas.

El punto de encuentro principal será el Ángel de la Independencia, desde donde partirán los contingentes rumbo al Zócalo capitalino.

La ruta habitual contempla un recorrido aproximado de cuatro kilómetros sobre Paseo de la Reforma hasta concluir en el Centro Histórico.

Lema, convocatoria artística y actividades previas al Pride 2026

Para esta edición, el lema oficial será: “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha. ¡Igualdad, paz y solidaridad!”.

Además, comenzó la difusión del hashtag oficial #ElOrgulloPermanece, acompañado de convocatorias dirigidas a ilustradores, artistas y diseñadores para desarrollar la imagen oficial del evento.

La propuesta ganadora recibirá un premio de 25 mil pesos.

Durante las semanas previas también se contemplan actividades paralelas como talleres, exposiciones, foros y espacios de sensibilización que acompañarán la jornada principal.

Recomendaciones para asistir a la Marcha LGBT+ 2026

Los organizadores recomiendan a quienes planean asistir prepararse para una caminata prolongada.

Aunque es común observar vestuarios llamativos y propuestas creativas, el uso de calzado cómodo continúa siendo una de las principales recomendaciones para completar el recorrido.

También se aconseja mantenerse atentos a los anuncios oficiales relacionados con horarios, logística y posibles ajustes operativos.

La edición 2026 coincide con el Mundial de Futbol, situación que podría incrementar tanto la asistencia como la atención mediática alrededor del evento.