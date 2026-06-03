Morena CDMX afirma que la capital ya está lista para el Mundial; “buscan sembrar narrativa de caos”, dice

A 8 días del Mundial, Morena asegura que la CDMX ya está lista para la inauguración

A 8 días de la inauguración del Mundial en la Ciudad de México, Morena CDMX y diputados morenistas aseguraron que la capital ya está lista para la justa deportiva y respaldaron los preparativos que realiza el Gobierno capitalino, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ante el Mundial.

Los morenistas acusaron que diversos grupos de interés que buscan posicionar una narrativa de caos de cara a la inauguración del Mundial el próximo 11 de junio.

La diputada Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena en el Congreso local, aseguró que la Ciudad de México está lista para el Mundial de Futbol 2026 y celebró que las diversas obras que se llevan a cabo en movilidad, esparcimiento y deporte, entre otros rubros, serán permanentes para el uso y disfrute de los habitantes de esta metrópoli.

Bravo criticó a la oposición por querer sembrar una narrativa entre la población de que en la ciudad se vive un caos. Además, comentó, porque buscan capitalizar las protestas del magisterio a su favor, cuando sus gobiernos reprimieron a las y los maestros durante varios años.

“Hablar de obras es hablar de derechos, porque esta ciudad es de vanguardia; esta ciudad es progresista; esta ciudad es humanista; esta ciudad es feminista. Y queremos decirlo en este contexto, porque nos quieren quitar el derecho a disfrutar de esta ciudad. Eso lo tenemos que defender todas y todos los que habitamos esta ciudad”, puntualizó.

La morenista cuestionó, “qué es a lo que le apuesta la oposición. ¿A que se reprima? Eso no va a pasar, porque nosotros marchamos al lado de estos movimientos, defendimos sus derechos y lo vamos a seguir haciendo”, advirtió.

Acusa a MC de “aprovechar el foco mediático”

En su intervención, Paulo García, vocero de la bancada en el Congreso capitalino, advirtió que existe una estrategia de aprovechar el foco mediático para instalar narrativas de mentiras, ayer evidenciada por Movimiento Ciudadano.

“Están tratando de instalar varias narrativas porque simplemente no pueden crecer en esta ciudad”, sostuvo.

Y destacó que es falso que las obras se reduzcan a pintura, “que le digan a la gente de Xochimilco que ahora hace menos tiempo a su trabajo, que es pura pinturita, que en vez de ir apretados en el tren ahora es un tren del doble de tamaño.

“Que le digan a la gente que va a ahorrar horas de vida y de descanso con las obras del Cablebús, que es pura pinturita. Que le digan a los ciclistas con la ciclovía de Tlalpan que está salvando vidas, que ponían su vida en peligro por recorrer esta avenida, que es pura pinturita”, señaló.

Además, calificó a Salomón Chertorivski, como un funcionario neoliberal con denuncias documentadas y señaló la paradoja de que pretenda dar clases de espacio público.

“Cuando fue secretario de Mancera quiso vender Chapultepec, construir junto con Simón Levy un espacio para particulares con dinero público. Él y sus aliados ya gobernaron esta ciudad y entregaron muy malas cuentas.”

Y señaló que las noticias sobre la repitada, de morado a amarillo, son mentira. Pues se trató de un error del contratista.

“Fue una decisión unilateral del contratista por mantenimiento del puente, no existe ninguna política pública en ese sentido ni se ha violado normatividad alguna. Todo se hace conforme a las normas.”

Ángel Tamariz, diputado local de Morena, cerró señalando que la ciudad está lista para el Mundial como siempre lo ha estado.

“Todo el tiempo recibimos a miles de personas en eventos masivos, y ahora el gobierno ha fortalecido aún más esa estructura”, dijo.

Reconoció que puede haber incomodidades por las obras, pero destacó que la inversión de la Jefa de Gobierno es para un beneficio que la gente disfrutará mucho después del torneo.

“Aun con todo eso, la oposición quiere instalar la idea del caos. El gran planteamiento de MC es contra la pintura porque no les gusta el color. Nosotros seguiremos apostando por la alegría y por las familias de esta ciudad”, concluyó.

El partido hizo un llamado al diálogo y la paz para que las familias chilangas puedan disfrutar en tranquilidad de los partidos y de todas las obras que se realizan para su beneficio.

Héctor Díaz Polanco, presidente de Morena CDMX, señaló que los trabajos realizados son un orgullo, “por ello la acompañamos, respaldamos y reconocemos el compromiso con el que impulsa la transformación de nuestra ciudad”.

Asimismo, refrendó que las obras se quedan para siempre y no son para el turista sino para el vecino, “sacamos el Mundial del estadio y lo hacemos accesible para todas y todos. El discurso de que las obras son para turistas no se sostiene”, afirmó.

Además destacó que la Ciudad de México es referente internacional por su sistema de cuidados y que el debate sobre la pintura no se trata del color sino de la simbología: el morado reconoce la relevancia de las mujeres en esta ciudad.

“El Mundial no se queda en el estadio ni en las zonas turísticas. Se va a las colonias, con las familias”, concluyó.