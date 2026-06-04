Desmantelan banda que vende droga afuera de escuelas en Sierra de Guadalupe

Detenidos Banda de narcomenudistas desmantelada. (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a tres mujeres y nueve hombres en los límites de la Sierra de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con las indagatorias, este grupo está relacionado con un grupo delictivo generador de violencia dedicado a la venta de droga en inmediaciones de planteles escolares de la zona.

En el cruce de las calles Camino a las Águilas y Camino a las Palmas, en la colonia Zona Rústica, los policías observaron a un grupo de personas que, de manera inusual, manipulaban bolsitas de plástico como las usadas para la venta de narcóticos.

Los policías les realizaron una revisión, tras la cual aseguraron al interior de dos vehículos, cuatro bolsitas con cierre hermético que contenían marihuana a granel, dos armas de fuego cortas, tres cartuchos percutidos, siete mochilas de distintos colores y seis carteras.

Además, aseguraron nueve identificaciones oficiales, seis tarjetas de circulación, cuatro licencias de conducir, 14 tarjetas bancarias, un reloj digital, un picahielos de 15 centímetros de largo, 12 juegos de llaves, dinero en efectivo y 42 cartuchos útiles.