Tormenta en CDMX: lluvia, granizo y descargas eléctricas

Lluvia CDMX

Durante la tarde noche del miércoles tres de junio, la ciudad de México se vió afectada por las intensas tormentas, provocando encharcamientos, inundaciones, vehículos varados y afectaciones al transporte público en varías alcaldías. Donde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activo una alerta en 16 alcaldías capitalinas.

La alerta fue emitida en un horario de 13:00 a 18:00 horas, y hasta media noche. Esto después de que las condiciones meteorológicas estuvieron influenciadas por una circulación ciclónica -movimiento del viento que genera nubosidad, inestabilidad y lluvias intensas- en niveles medios y altos de la atmósfera, cuyo procedente fue del océano Pacífico y el Golfo de México que favorecieron la creación de tormentas acompañadas de descargas eléctricas.

Expertos señalan que la tormenta convectiva de verano fue propia de la temporada de lluvias en el Valle de México. Cuyo reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló acumulados de entre 25 y 50 milímetros en 24 horas, con descargas eléctricas y granizo.

Alcaldías más afectadas

La alerta naranja fue emitida para nueve alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuahutémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, donde se esperaban lluvias de entre 30 y 49 milímetros.

De estas nueve, la más afectada fue Cuajimalpa donde la tormenta alcanzó niveles de hasta 80 milímetros generando inundaciones, generando que la SGIRPC emitiera una alerta purpura en la alcaldía (nivel de máximo riesgo en la capital). Asimismo, las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras fueron las otras dos alcaldías con mayor precipitación pluvial provocando afectaciones en avenidas principales y un avance lento en las calles.

Por su parte el Sistema Colectivo Metro informó que el avance de los trenes sería lenta; donde la estación Hangares (línea 5) cerró el acceso debido a la acumulación de agua en el exterior de la estación.

Por otro lado las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco quedaron en alerta amarilla, cuyas precipitaciones fueron de entre 15 y 29 milímetros, que además de generar inundaciones hubo caída de árboles. Ante la situación generada en la calle Xochitepec la SGIRPC se movilizó para combatir la inundación.

Ante este panorama, la SGIRPC informó que del 3 al 12 de junio, se esperan precipitaciones fuertes acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y viento, por lo que recomienda a los ciudadanos tomar precauciones.