Entregan nuevo pozo profundo “Los Rosarios” para fortalecer el suministro de agua en Tlalnepantla

Con el objetivo de mejorar el abastecimiento de agua potable y fortalecer la infraestructura hidráulica del municipio, el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, encabezó la entrega del nuevo pozo profundo “Los Rosarios”, una obra que busca garantizar un suministro más eficiente y directo para la población.

La puesta en operación de esta nueva fuente de abastecimiento forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno municipal y el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM), con el propósito de reforzar la capacidad de distribución del recurso hídrico en distintas zonas de la ciudad.

Durante la entrega de la obra, las autoridades destacaron que contar con fuentes propias de abastecimiento representa una estrategia importante para fortalecer la autonomía hídrica del municipio y reducir la dependencia de sistemas externos de suministro.

El nuevo pozo profundo permitirá incrementar la disponibilidad de agua potable para miles de habitantes, además de mejorar la presión y continuidad del servicio en sectores que enfrentan una creciente demanda del recurso.

De acuerdo con autoridades municipales, el proyecto forma parte de una estrategia integral para modernizar la infraestructura hidráulica y responder a los desafíos relacionados con el abastecimiento de agua, una problemática que afecta a diversas regiones del Valle de México.

La obra incluye infraestructura especializada para la extracción y distribución del agua, así como equipamiento que permitirá optimizar el funcionamiento del sistema hidráulico municipal.

Raciel Pérez Cruz señaló que garantizar el acceso al agua potable es una de las prioridades de su administración, por lo que continuarán desarrollándose proyectos orientados a fortalecer la red hídrica de Tlalnepantla y mejorar la calidad de los servicios públicos.

Las autoridades destacaron que el crecimiento urbano y el aumento de la demanda hacen necesario invertir en nuevas fuentes de abastecimiento que permitan asegurar el suministro para las familias del municipio.

Asimismo, señalaron que la incorporación del pozo “Los Rosarios” contribuirá a mejorar la capacidad operativa del sistema hidráulico local, permitiendo una distribución más eficiente y una mejor atención a las necesidades de la población.

El Organismo Público Descentralizado de Agua Potable indicó que el aprovechamiento de fuentes propias también ayuda a fortalecer la planeación a largo plazo en materia hídrica y brinda mayor capacidad de respuesta ante posibles contingencias relacionadas con el suministro.

Vecinos de la zona reconocieron la importancia de este tipo de proyectos, ya que el acceso constante al agua potable representa una de las principales necesidades para las actividades domésticas, comerciales y de servicios.

Tlalnepantla reiteró su compromiso de continuar impulsando obras de infraestructura que contribuyan al bienestar de la población y permitan consolidar la transformación que vive Tlalnepantla. Las autoridades señalaron que el fortalecimiento de la red hídrica seguirá siendo una prioridad para garantizar un servicio más eficiente y de mejor calidad para las y los habitantes del municipio.