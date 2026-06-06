FGJCDMX y UNAM arrancan programa de atención multilingüe para denunciar durante el Mundial

Mundial 63 estudiantes de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT) brindarán apoyo de interpretación y traducción. (Tomas Pérez/EFE)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pusieron en marcha el programa de Atención Multilingüe para el Mundial 2026, una iniciativa que fortalecerá el acceso a la justicia de personas extranjeras que visiten la capital del país durante el evento deportivo.

Como parte de esta colaboración, 63 estudiantes de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT) brindarán apoyo de interpretación y traducción en inglés, de atención, la orientación y la recepción de denuncias en instalaciones de la Fiscalía.

El acompañamiento lingüístico permitirá a las personas usuarias comunicar con claridad los hechos cuando acudan a denunciar un delito, comprender la orientación que reciban del agente del Ministerio Público y conocer plenamente sus derechos durante cualquier procedimiento legal.

El servicio de interpretación y traducción estará disponible en las Coordinaciones Territoriales de las 16 alcaldías, así como en las unidades móviles del Ministerio Público que serán instaladas en el Estadio Ciudad de México y el Zócalo capitalino durante las actividades relacionadas con el Mundial 2026. También se brindará apoyo en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a Turistas Nacionales y Extranjeros, ubicada en la Zona Rosa, y en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a Personas Usuarias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ubicada en la puerta 1 de la Terminal 2.

El Programa de Atención Multilingüe forma parte del Plan Estratégico Mundial 2026 de la Fiscalía CDMX, mediante el cual la institución instalará tres unidades móviles del Ministerio Público: dos en el Estadio Ciudad de México durante los partidos de la Copa Mundial y una más en el Zócalo capitalino durante las actividades del Fan Fest.

En estos puntos, agentes del Ministerio Público recibirán denuncias relacionadas con delitos como robo sin violencia, fraude o falsificación de boletos. Asimismo, personal de la Unidad de Gestión Administrativa atenderá reportes por extravío de documentos oficiales y dispositivos electrónicos, con el propósito de que visitantes nacionales y extranjeros puedan recibir atención inmediata en el lugar de los hechos.

Las conductas de competencia cívica, incluidas aquellas relacionadas con la reventa de boletos, serán canalizadas a los Juzgados Cívicos, mientras que los casos de mayor complejidad serán atendidos por las fiscalías especializadas correspondientes.

Con este programa, la Fiscalía CDMX acercará servicios de interpretación y traducción a personas extranjeras que requieran orientación o atención ministerial durante el Mundial 2026, para que puedan comunicarse con la autoridad, comprender los procedimientos legales y ejercer sus derechos sin barreras lingüísticas.

Este apoyo también será relevante en casos de personas extranjeras detenidas en flagrancia o sujetas a una investigación penal, ya que la Fiscalía CDMX tiene la obligación de garantizar que comprendan su situación jurídica, los derechos que les asisten y el proceso que enfrentan.

Durante la presentación, la fiscal general, Bertha Alcalde Luján, destacó que la preparación de la ciudad para recibir a miles de visitantes implica también contar con instituciones capaces de atender a las personas con dignidad, profesionalismo y humanidad.

“Una persona extranjera puede ser víctima de un delito o verse involucrada en una situación que requiere atención de la autoridad. Cuando esto ocurre, el idioma no puede convertirse en una barrera para acceder a la justicia. Por eso su participación será tan importante”.

“La justicia se construye atendiendo a las víctimas, pero también garantizando procedimientos legales claros y respetuosos para las personas imputadas”, afirmó.

La fiscal general pidió a las y los estudiantes desempeñar esta labor con precisión y empatía. Precisión para traducir sin interpretaciones ni modificaciones, y empatía para comprender que detrás de cada expediente hay personas que atraviesan momentos difíciles.

Patricia Dávila Aranda, secretaria general de la UNAM, destacó que la participación de las y los estudiantes de la ENALLT permitirá que la Universidad contribuya de manera directa a una necesidad social concreta durante el Mundial 2026.

“En este proyecto se contribuye a reducir barreras lingüísticas que a veces son verdaderos muros en los que no hay manera de comunicarse. Ustedes no sólo conocen los idiomas; también conocen las culturas y saben cómo relacionarse con personas de distintos países”, señaló.

La secretaria general agregó que esta colaboración ayudará a reducir barreras lingüísticas y culturales para visitantes extranjeros y permitirá que las y los estudiantes pongan en práctica sus conocimientos en un entorno profesional real, fortaleciendo su compromiso social y responsabilidad ciudadana.