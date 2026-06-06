¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 6 de junio 2026? Esto se sabe sobre la contingencia y las restricciones en CDMX y EdoMex

La surgió desde temprano entre automovilistas de la capital y el Estado de México: ¿hay Doble Hoy No Circula este sábado 6 de junio de 2026? En plena temporada de calor, tránsito y lluvias previas a las semanas marcadas por reportes constantes sobre calidad del aire, la posibilidad de una nueva restricción vehicular está a la orden del día.

Aunque las condiciones ambientales cambian prácticamente hora por hora, hasta el momento no se ha confirmado una activación extraordinaria del programa por parte de las autoridades ambientales. Eso significa que el esquema opera de forma normal, salvo que exista un anuncio oficial posterior al tiempo en el que se realiza esta nota.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 6 de junio?

Por ahora, no existe una declaratoria activa de Doble Hoy No Circula para el sábado 6 de junio de 2026, por lo que el programa mantiene su operación habitual. Sin embargo, las autoridades suelen emitir actualizaciones conforme evolucionan los niveles de contaminación atmosférica.

¿Qué autos descansan el sábado 6 de junio?

Si no se activa la contingencia, para este sábado 6 de junio aplica el esquema sabatino habitual:

Vehículos que no circulan

Autos con holograma 1 y terminación de placa impar: 1, 3, 5, 7 y 9

Vehículos con holograma 2 y cualquier terminación de placa

Vehículos foráneos conforme a las restricciones vigentes

Permisos vehiculares provisionales

Mientras tanto, continúan exentos los vehículos eléctricos, híbridos y otras unidades contempladas dentro del programa.

¿Qué cambia si se activa una contingencia ambiental?

Aquí es donde el escenario puede cambiar por completo.

Cuando la autoridad decreta Fase 1 de contingencia ambiental, entra en operación el llamado Doble Hoy No Circula, un mecanismo que amplía el número de vehículos que deben quedarse fuera de circulación para reducir emisiones contaminantes.

Dependiendo del día y del nivel de restricción, pueden verse afectados:

Vehículos con holograma 2

Parte de los autos con holograma 1

Algunos vehículos con holograma 0 y 00

Autos con placas foráneas

Permisos provisionales, según el protocolo aplicable

Por eso, si tienes planeada una salida o traslado largo para el sábado, vale la pena revisar actualizaciones oficiales antes de encender el motor.