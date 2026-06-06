Hidalgo, escenario del “Metro popular” por el Mundial 2026

"Metro popular" en la estación Hidalgo (Giovanna Morales Gómez/Giovanna Morales Gómez)

La tarde transcurría con normalidad en la estación Hidalgo del Metro de la Ciudad de México. El constante flujo de pasajeros avanzaba entre torniquetes, pasillos y andenes cuando el sonido de un megáfono comenzó a imponerse sobre el ruido de los trenes. Poco a poco, usuarios voltearon hacia un grupo de activistas pro Palestina y trabajadoras sexuales de la alcaldía Tlalpan para convertir uno de los puntos más concurridos del Sistema de Transporte Colectivo en una tribuna pública.

La protesta, denominada “Metro Popular”, buscaba denunciar las obras inconclusas de remodelación de la Línea 2, así como los efectos que, según los manifestantes, han generado diversos proyectos urbanos relacionados con la preparación de la Ciudad de México para la Copa Mundial de Futbol 2026.

En medio de banderas palestinas y carteles exigiendo un metro funcional, una de las manifestantes tomó el megáfono para dirigirse a quienes se detenían a escuchar.

“Están renovando el Metro, lo están echando a perder. Aquí están los memes, aquí están las risas de todo el mundo, donde esta estación Hidalgo ahora la están haciendo como un santuario. No somos una y no seremos diez; que el Gobierno nos cuente bien. Estamos buscando una vida digna para todo el pueblo de México y, en específico, para las trabajadoras femeninas independientes de toda la calzada de Tlalpan y de toda la Ciudad de México”, exclamó la manifestante.

"Metro popular" en la estación Hidalgo (Giovanna Morales Gómez/Giovanna Morales Gómez)

La movilización tenía como eje central la exigencia de un sistema de transporte funcional. Los participantes cuestionaron que las obras de modernización de la Línea 2 continúen sin concluir y criticaron las modificaciones realizadas en dicha estación, las cuales han generado diversos comentarios.

La protesta tomó forma en los torniquetes. Mientras los manifestantes realizaban el llamado “Metro Popular”, los usuarios ingresaban sin pagar al sistema de transporte. En medio del polvo levantado por los trabajos de remodelación, pasajeros y trabajadores de la propia obra cruzaban libremente los accesos mientras escuchaban las consignas que resonaban en la estación.

A escasos centímetros del contingente, una mujer sostenía una pancarta con la leyenda “Apoyo solidario” y un bote para recibir donativos. Desde ahí se acercaba a los usuarios para solicitar aportaciones voluntarias destinadas a trabajadoras sexuales adultas mayores que, según explicó, atraviesan dificultades económicas.

"Metro popular" en la estación Hidalgo (Giovanna Morales Gómez/Giovanna Morales Gómez)

“La donación es para las trabajadoras sexuales adultas mayores porque no cuentan con dinero en estos momentos por las obras que hay en Tlalpan”, repetía mientras se encontraba en medio de los torniquetes de entrada. Algunas personas depositaban monedas; otras escuchaban la explicación y continuaban su trayecto a hacia los andenes.

Mientras tanto, las consignas continuaban. Los participantes también denunciaron presuntos casos de desplazamiento de habitantes y despojo de viviendas vinculados a proyectos de renovación urbana impulsados con motivo del Mundial de 2026.

Las reacciones de los usuarios fueron diversas. Algunos se detenían para escuchar los discursos, grabar videos o realizar una aportación voluntaria. Otros simplemente observaban mientras avanzaban entre los torniquetes liberados.

"Metro popular" en la estación Hidalgo (Giovanna Morales Gómez/Giovanna Morales Gómez)

Entre el flujo constante de pasajeros, una pareja joven atravesó los accesos de la estación. Al escuchar las consignas del contingente, el hombre levantó la voz en señal de respaldo.

“¡Apoyo total!”, expresó antes de continuar su camino al lado de su novia.

Minutos después, la escena mostró el lado de la moneda. Una mujer de la tercera edad caminaba tomada de la mano de su esposo rumbo a la salida de la estación. Ambos avanzaban lentamente entre el polvo de las obras y los torniquetes abiertos. Al pasar junto al contingente, la mujer lanzó una crítica que alcanzó a escucharse en medio del ruido de la estación.

“Pónganse a chambear, huevones. Que hagan algo de provecho”, sostuvo.

Sin detener el paso, la pareja continuó su camino mientras detrás de ellos seguían escuchándose las consignas del “Metro Popular”.

Al concluir su intervención, comenzó a sonar la canción Cruz de Navajas de Mecano. La música se mezcló con el rechinido de los trenes, taladros y las conversaciones de los pasajeros que continuaban transitando por la estación.

La estación Hidalgo dejó de ser únicamente un punto de conexión entre las líneas 2 y 3 para convertirse en un espacio donde convergieron distintas luchas sociales, apoyos espontáneos y rechazos abiertos. Los usuarios retomaron el ritmo cotidiano de sus trayectos y el sonido de los trabajos de remodelación volvieron a dominar el ambiente.

La Crónica de Hoy 2026