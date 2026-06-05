Congreso CDMX aprueba fortalecer sanciones por tirar basura en la calle

Especial Especial (La Crónica de Hoy)

El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley de Cultura Cívica capitalina para fortalecer las sanciones a quienes tiren desechos, basura, sustancias o residuo en las calles, debido a que la acumulación de basura en espacios públicos provoca la obstrucción de coladeras y drenajes, y con ello encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.

La diputada Frida Guillén, a nombre de la Comisión de Justicia Cívica y Defensoría Pública, recordó que recientemente se aprobAron modificaciones legales para fomentar la separación de los residuos sólidos y para eliminar los plásticos de un solo uso.

Sin embargo, señaló que persisten los tiraderos clandestinos en la vía pública, los cuales no sólo contribuyen al deterioro del entorno urbano, sino también a la proliferación de fauna nociva. Además generan afectaciones ambientales, inundaciones en época de lluvias, y daños a la salud de los habitantes de esta metrópoli.

Señaló que si bien los tiraderos clandestinos ya están prohibidos, esta problemática continúa en toda la capital del país, principalmente en las alcaldías con mayor presencia de comercio o con laderas y presas como Cuauhtémoc, Álvaro Obregón e Iztapalapa.

“Sabemos que endurecer las sanciones no es la solución para tratar de prevenir estas acciones. Pero sí es un gran paso para que las autoridades puedan poner mayor atención y concientizar a la población para evitar la presencia de estos tiraderos clandestinos”, manifestó la diputada.

El diputado Israel Moreno Rivera manifestó que, si se aspira a una ciudad más limpia y ordenada, no se pueden permitir las conductas que dañan el entorno, contaminan el medio ambiente y afectan la calidad de vida de millones de personas.

El legislador morenista afirmó que el dictamen representa un paso importante para fortalecer la cultura cívica y la corresponsabilidad social. Agregó que no se trata de castigar por castigar, sino de generar conciencia y dejar claro que el espacio público es de todas y todos.

“Tirar basura en la vía pública no es una falta menor, tiene consecuencias y las vemos todos los días: coladeras tapadas, inundaciones, focos de infección, propagación de fauna nociva, deterioro de espacios comunitarios y afectaciones a la salud”, manifestó.

El congresista insistió que con esta modificación legal se fortalece la justicia cívica; se promueve la responsabilidad ciudadana; se contribuye a prevenir inundaciones y contaminación, y se envía un mensaje claro de que en la Ciudad de México no hay cabida para la indiferencia frente al cuidado de nuestro entorno.

“Estamos convencidos de que el derecho a un medio ambiente sano no debe quedarse en papel. Debe traducirse en acciones concretas que protejan nuestra ciudad y mejoren la vida de las personas”, finalizó.