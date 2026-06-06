Desmantelan red de ladrones de 15 casas y narcomenudistas en Tlalnepanta, Cuauhtémoc, Azcapotzalco y M. Contreras

Detenidos Miguel "N", Michelle Adrián "N" y Miguel Ángel "N". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ejecutaron órdenes de aprehensión contra Miguel “N”, Michelle Adrián “N” y Miguel Ángel “N”.

Se les relaciona con 15 carpetas de investigación por robo a casa habitación ocurridos en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y en el municipio de Tlanepantla, en el Estado se México; también están vinculados con la venta y distribución de narcóticos en la zona poniente de la ciudad.

Tras ubicar la zona de movilidad de los hombres, el pasado cuatro de junio, en las calles de la colonia Chalma de Guadalupe, de la alcaldía Gustavo A. Madero, los policías notificaron a estos presuntos criminales de las órdenes de aprehensión en su contra por el delito de robo agravado en pandilla.

Las aprehensiones se realizaron en seguimiento a varias carpetas de investigación por delitos contra la salud en la alcaldía Azcapotzalco y 15 más por robo a casa habitación en distintas alcaldías, una de ellas en 2026.

Estos sujetos fueron ingresados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Una vez detenidos, se supo que el Miguel Ángel “N”, de 52 años de edad, tiene dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en 2026 y por lesiones por disparos de arma de fuego 2025.

En tanto, Michelle Adrián “N”, de 21 años de edad, cuenta con una presentación al Ministerio Público por el delito de robo a transeúnte con violencia.