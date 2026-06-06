Huixquilucan abre convocatoria para integrar Comisión de Selección del Sistema Municipal Anticorrupción

Con el propósito de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el combate a la corrupción, el Ayuntamiento de Huixquilucan aprobó la convocatoria para integrar la Comisión de Selección Municipal Honoraria, organismo que tendrá la responsabilidad de designar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción.

La convocatoria fue avalada durante la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo encabezada por la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, quien destacó la importancia de incorporar perfiles ciudadanos con experiencia, honestidad y compromiso con la vigilancia del uso correcto de los recursos públicos.

De acuerdo con la convocatoria, podrán participar instituciones educativas de todos los niveles, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de padres de familia, agrupaciones deportivas y ciudadanos interesados en contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de transparencia en el municipio.

La alcaldesa señaló que la participación ciudadana es fundamental para consolidar un gobierno abierto y fortalecer la confianza de la población en sus instituciones. Indicó que integrar esta comisión con representantes del ámbito académico y de la sociedad civil permitirá que las acciones contra la corrupción se desarrollen con imparcialidad y respaldo técnico.

El proceso contempla la designación de cinco integrantes honorarios. Tres de ellos deberán provenir del sector académico y de investigación, mientras que los dos espacios restantes serán ocupados por representantes de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos con conocimientos en fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Entre los requisitos establecidos se encuentra contar con ciudadanía mexicana, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito alguno y acreditar experiencia o conocimientos relacionados con transparencia, fiscalización o combate a la corrupción. Los aspirantes deberán presentar documentación como currículum vitae, identificación oficial, acta de nacimiento, constancia de no antecedentes penales y una carta bajo protesta de decir verdad.

Las autoridades informaron que el Órgano Interno de Control Municipal será el encargado de recibir la documentación de los interesados. El registro permanecerá abierto hasta el próximo 15 de junio y la recepción de expedientes se realizará en las oficinas ubicadas en San Juan Bautista, Quinto Cuartel, en Huixquilucan.

Una vez concluido el periodo de inscripción, se llevará a cabo una evaluación documental y curricular para verificar el cumplimiento de los requisitos y seleccionar a los perfiles más adecuados para integrar la comisión. Posteriormente, el Cabildo realizará los nombramientos correspondientes.

La conformación de esta Comisión de Selección forma parte de las acciones emprendidas por el gobierno municipal para fortalecer el Sistema Municipal Anticorrupción y consolidar mecanismos de vigilancia ciudadana sobre el desempeño de las instituciones públicas. Además, busca promover una cultura de legalidad, transparencia y participación social en la toma de decisiones relacionadas con la administración pública.

El Ayuntamiento de Huixquilucan invitó a instituciones y ciudadanos interesados a participar en este proceso, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la rendición de cuentas y a la construcción de un gobierno cada vez más transparente y cercano a la población.