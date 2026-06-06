Realizan labores de limpieza y desazolve en Santa María Chiconautla, Ecatepec

Para reducir riesgos durante la temporada de lluvias, el Gobierno de Ecatepec continúa realizando trabajos de limpieza y desazolve en barrancas de la comunidad de Santa María Chiconautla, como parte de las acciones preventivas implementadas para proteger a la población.

Las labores forman parte del denominado Operativo Tormenta, estrategia mediante la cual las autoridades municipales buscan mejorar el flujo del agua pluvial y disminuir la posibilidad de inundaciones o encharcamientos en zonas consideradas vulnerables.

De acuerdo con el gobierno municipal, las cuadrillas de trabajadores han llevado a cabo la remoción de basura, maleza, tierra y otros materiales acumulados en barrancas y canales, con el propósito de evitar obstrucciones que puedan generar problemas durante las precipitaciones intensas.

Las autoridades señalaron que estas acciones responden a la instrucción de la presidenta municipal, , quien ha reiterado la importancia de mantener trabajos permanentes de prevención para salvaguardar la integridad de las familias ecatepenses.

Los trabajos de desazolve son considerados fundamentales debido a que la acumulación de residuos en cauces y barrancas puede impedir el adecuado paso del agua, aumentando el riesgo de desbordamientos y afectaciones en viviendas y vialidades cercanas.

Además de mejorar las condiciones hidráulicas de la zona, las labores también contribuyen a mantener espacios públicos más limpios y seguros para los habitantes de la comunidad.

Personal operativo ha trabajado de manera constante en distintos puntos de Santa María Chiconautla, una de las comunidades donde históricamente se han realizado acciones preventivas durante la temporada de lluvias debido a sus características geográficas.

Las autoridades municipales destacaron que la prevención es una de las herramientas más importantes para enfrentar fenómenos meteorológicos, por lo que continuarán desplegando brigadas en diversas colonias del municipio para atender barrancas, drenajes y canales que requieran mantenimiento.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar evitando tirar basura en la vía pública, barrancas y cuerpos de agua, ya que los desechos sólidos representan una de las principales causas de obstrucción en los sistemas de desagüe.

El gobierno local informó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para minimizar riesgos y responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante la temporada de precipitaciones.

Las autoridades reiteraron que el Operativo Tormenta continuará desarrollándose en distintas zonas de Ecatepec con el objetivo de proteger a la población, mejorar el manejo de aguas pluviales y reducir posibles afectaciones derivadas de las lluvias que se registren en los próximos meses.