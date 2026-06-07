Rescatan 17 patos y anuncian inicio de trabajos de rehabilitación en el lago Huayamilpas

La alcaldía Coyoacán informó que este lunes comenzarán formalmente los trabajos de rehabilitación y recuperación del lago del Parque Ecológico Huayamilpas, en coordinación con dependencias del gobierno federal y de la Ciudad de México.

En las acciones participan la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Brigada de Vigilancia Animal.

Como parte de las labores previas a la intervención del lago, esta semana se realizó un operativo conjunto para el rescate de 17 patos que habitaban el lugar. En la acción participaron personal de Profepa, PAOT, Segiagua, la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC y áreas operativas de la alcaldía.

Los ejemplares fueron capturados por personal especializado, sometidos a revisión veterinaria y trasladados a un albergue de la Brigada de Vigilancia Animal, donde permanecerán bajo resguardo temporal para recibir atención médica y seguimiento.

La alcaldía señaló que la rehabilitación del Parque Ecológico Huayamilpas se desarrolla en tres etapas. Las dos primeras incluyeron trabajos en canchas deportivas, juegos infantiles, baños, áreas comunes, alumbrado público, un skatepark y una pista de patinaje.

En esta tercera fase se contempla la recuperación del lago. Entre las primeras acciones se encuentra el retiro de la lentejilla o nata verde acumulada en la superficie del agua, tarea que contará con apoyo de la Secretaría de Marina.

Posteriormente, las autoridades realizarán una evaluación técnica para determinar la viabilidad de drenar el lago y efectuar estudios de mecánica de suelos, con el objetivo de definir las siguientes etapas de intervención y recuperación ambiental del espacio.