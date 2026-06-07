Canje de Armas 2026 retira 218 armas, 353 granadas y más de 6 mil cartuchos en el Edomex (Cuartoscuro)

Un total de 218 armas de fuego, 353 granadas y 6 mil 614 cartuchos útiles fueron entregados de manera voluntaria por habitantes de 13 municipios del Estado de México como parte del programa “Canje de Armas 2026. Sí al Desarme, Sí a la Paz”, informó el gobierno estatal.

Los resultados corresponden al periodo comprendido entre el 4 y el 30 de mayo. Durante ese mismo lapso, mil 46 juguetes bélicos fueron intercambiados por juegos didácticos en los módulos instalados para la campaña.

El programa opera mediante módulos donde la ciudadanía puede entregar armas de fuego, municiones y explosivos de forma voluntaria y anónima. A cambio, las personas reciben un incentivo económico determinado por un tabulador oficial. Las autoridades señalaron que el proceso no implica consecuencias legales para quienes participan.

La estrategia busca reducir riesgos asociados al uso de armas, prevenir accidentes y fomentar la participación ciudadana en acciones orientadas a la seguridad comunitaria.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez señaló que el programa contribuye a fortalecer la cultura de la legalidad y a disminuir riesgos para las familias de la entidad.

El programa forma parte de una estrategia de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales enfocada en la prevención de la violencia y la promoción de entornos seguros.

La campaña permanecerá vigente hasta el 26 de septiembre. Durante la presente semana, los módulos de canje operarán en los municipios de Chicoloapan, Ecatepec, Tenancingo y Tlalnepantla.

Las autoridades informaron que las sedes, fechas y horarios de atención pueden consultarse en los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.