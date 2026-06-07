Reabre estación San Antonio Abad de la L2 del Metro tras remodelación

La estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reabrió este domingo al servicio de los usuarios, luego de concluir una intervención que incluyó trabajos de modernización, mantenimiento y conexión con el nuevo Parque Elevado de Calzada de Tlalpan, inaugurado el mismo día por el Gobierno de la Ciudad de México.

La reapertura forma parte del programa de rehabilitación de estaciones del Metro, a cargo de la administración capitalina, como parte de las obras de movilidad y mejoramiento urbano desarrolladas previo a la Copa Mundial de Futbol 2026. Según las autoridades capitalinas, el proyecto contempla la renovación de 20 estaciones de la red, principalmente en las líneas 2 y 7, varias de ellas con más de cinco décadas de operación.

Reabre estación San Antonio Abad de la L2 del Metro tras remodelación

El STC Metro detalló que en San Antonio Abad se instalaron más de 500 luminarias LED, se renovaron superficies con cerca de mil metros cuadrados de porcelanato y se aplicaron 750 metros cuadrados de impermeabilizante. También se colocaron casi 200 metros cuadrados de mármol en pisos y se sustituyeron los torniquetes convencionales por puertas de acceso continuo.

Reabre estación San Antonio Abad de la L2 del Metro tras remodelación

Las principales intervenciones han sido la remodelación de los accesos a la estación, donde se amplió el espacio disponible para los usuarios y se mejoró la iluminación. Para ello, se retiraron diversos locales comerciales ubicados en las entradas, una medida que, según las autoridades, busca facilitar la circulación peatonal y mejorar las condiciones de seguridad.

San Antonio Abad ocupa una posición estratégica dentro de la Línea 2, al ser la primera estación del tramo elevado en dirección norte-sur. Inaugurada en 1970 junto con la apertura de esta línea, no había recibido una rehabilitación integral desde su puesta en operación.

La estación permaneció cerrada durante varias semanas como parte de las obras de remodelación que también afectaron temporalmente a otras estaciones de la Línea 2, entre ellas Chabacano, Viaducto, Portales, Nativitas y Zócalo/Tenochtitlan. Durante ese periodo, el servicio operó de manera parcial y fue complementado con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Reabre estación San Antonio Abad de la L2 del Metro tras remodelación

Cabe recordar que dichas obras en la Línea 2 forman parte de una estrategia más amplia de modernización del sistema de transporte capitalino. Además de la rehabilitación de estaciones, los trabajos incluyen mejoras en infraestructura eléctrica, señalización, drenaje, ventilación y mantenimiento de vías, con el objetivo de fortalecer la seguridad y eficiencia operativa de una de las líneas con mayor afluencia de usuarios en la ciudad.

La reapertura de San Antonio Abad ocurre a pocos días del inicio del Mundial 2026, evento para el cual el Gobierno de la Ciudad de México ha acelerado diversas obras de movilidad y espacio público que buscan mejorar la conectividad y capacidad de transporte tanto para habitantes como para visitantes.