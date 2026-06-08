El IECM realiza asambleas para informar sobre proyectos del Presupuesto Participativo 2026 y 2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició las Asambleas de Información y Selección relacionadas con el Presupuesto Participativo 2026 y 2027, un proceso mediante el cual la ciudadanía podrá conocer los proyectos aprobados en cada unidad territorial y participar en la integración de los comités encargados de supervisar su ejecución.

Las reuniones comenzaron el pasado 5 de junio y se desarrollarán hasta el 12 de julio en distintas unidades territoriales de la capital. Durante estas asambleas se presentarán los detalles de los proyectos que resultaron ganadores en la Consulta de Presupuesto Participativo, así como información sobre la aplicación de los recursos asignados y un calendario preliminar para su ejecución.

Según la la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, las asambleas deben realizarse una vez aprobados los proyectos y pueden contar con la participación del IECM y de las autoridades competentes.

Como parte del proceso, se conformarán los Comités de Ejecución y de Vigilancia, integrados por personas ciudadanas interesadas en participar. La responsabilidad de cada comité recaerá en dos personas seleccionadas mediante insaculación entre quienes manifiesten su interés en integrarlos.

Los Comités de Ejecución tendrán la función de dar seguimiento a los proyectos aprobados, administrar los recursos asignados, realizar la comprobación correspondiente y rendir informes periódicos sobre los avances. Asimismo, deberán proporcionar información cuando sea requerida por el Comité de Vigilancia o por las autoridades competentes.

Por su parte, los Comités de Vigilancia supervisarán el desarrollo de los proyectos y el uso de los recursos públicos, además de informar a la comunidad sobre los avances y las acciones de seguimiento realizadas.

La entrega de los recursos estará a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, conforme al calendario que determine la dependencia. En caso de detectarse irregularidades o un uso indebido de los recursos, la Secretaría de la Contraloría podrá intervenir de acuerdo con la legislación vigente.

El calendario de las Asambleas de Información y Selección puede consultarse en el sitio habilitado por el IECM para este proceso.