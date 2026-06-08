Marcha CNTE lunes 8 de junio en CDMX: estas son las calles y vialidades afectadas por manifestaciones

Marcha CNTE |lunes 8 de junio La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene su plantón en el centro y tendrá múltiples movilizaciones este lunes 8 de junio en diferentes puntos de la capital. (Daniel Augusto)

Estamos en el inicio de la semana mundialista y tal como se había anticipado, múltiples grupos sociales han buscado generar afectaciones previo a la inauguración para hacer escuchar sus demandas sociales. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene su conflicto en diferentes puntos de la capital. Sin embargo, también se sumarán madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa así como comerciantes del Centro Histórico.

Marcha CNTE lunes 8 de junio: ¿Dónde se manifestarán el día de hoy las maestras y maestros?

Integrantes de la CNTE continúan llegando a la capital del país desde diferentes puntos de la república para seguir generando presión en sus negociaciones con la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación Pública y Gobierno Federal. El magisterio se ha mostrado inflexible en cuanto a su exigencia de derogar la Ley del ISSSTE 2007 y la Reforma Educativa del 2019, puntos centrales del conflicto.

Ahora, para este lunes 8 de junio, se espera una presencia de al rededor de 3 mil 500 integrantes en diferentes puntos de la Ciudad de México y con presencia frente a diversos medios de comunicación para tener un mayor impacto en sus reclamos, afectando las siguientes zonas:

Avenida Paseo de la Reforma y Bucareli

Televisa Chapultepec (Avenida Chapultepec)

Multimedios Televisión (Avenida Morelos)

TV Azteca (Periférico Sur)

Se espera que las y los líderes del movimiento se reúnan de nueva cuenta con la Secretaría de Gobernación y ofrezcan una conferencia de prensa al rededor de las 10:00 horas para informar de sus futuros movilizaciones.

Madres y Padres de Normalistas de Ayotzinapa

Por otra parte, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 estarán regresando a la Ciudad de México para dar una conferencia pública en la que estarán informando los avances más recientes sobre las investigaciones de las autoridades y donde se esperan al rededor de 200 personas participando de este eventos y con la posibilidad de llegadas de camiones con más manifestantes.

Las vialidades afectadas serán:

Antimonumento Ayotzinapa +43 | Paseo de la Reforma y Bucareli (11:00 horas)

Comerciantes del Centro Histórico de la CDMX

Como una contraparte a las manifestaciones de la CNTE, comerciantes del Centro Histórico también tendrán su propia manifestación para exigir a las autoridades capitalinas que retiren a las maestras y los maestros, debido a que su presencia ha generado repercusiones económicas negativas, especialmente de cara al inicio de la Copa del Mundo y a la llegada de turistas nacionales y extranjeros.

Este sector se estará manifestando en:

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Francisco I. Madero

Las movilizaciones comenzarán a las 10:15 horas y se espera al rededor de 120 personas.