El Mundial 2026 arranca entre protestas: colectivos sociales preparan marchas en la CDMX

Protestas en CDMX El Mundial 2026 arranca entre protestas: colectivos sociales alistan marchas masivas en la CDMX (Cuartoscuro)

A solo tres días de que comience el Mundial 2026, la Ciudad de México enfrenta un evento de alta complejidad que da cara al inicio de la Copa de la FIFA.

Diversas organizaciones sociales, que incluyen colectivos de familias de personas desaparecidas, transportistas, campesinos y maestros, confirmaron una jornada de marchas masivas para este jueves 11 de junio, fecha en la que se celebrará el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Colectivos sociales aprovecharán la vitrina internacional para visibilizar las crisis del país

El objetivo de estas marchas es que los visitantes extranjeros y la prensa internacional volteen a ver la crisis de seguridad y la situación real que vive el país, evitando que el brillo del torneo oculte los problemas que enfrentan los ciudadanos en la República Mexicana.

Uno de los focos principales de tensión es el plantón permanente que el magisterio de la CNTE mantiene día y noche en el primer cuadro de la ciudad.

Aunque la Secretaría de Gobernación realizó un llamado a la CNTE, donde se les pide a los maestros que tengan la consideración de retirar el plantón que sigue en pie en el centro histórico.

Los maestros, que exigen la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y la eliminación de la USICAMM, continúan manifestándose bajo la amenaza de mantener los bloqueos el día de la inauguración.

Del Zócalo al Estadio Azteca: con colapsar los accesos al Estadio Azteca y el Centro Histórico

A esta jornada de marchas se sumará el colectivo de familias buscadoras Hasta Encontrarles CDMX con una marcha pacífica sobre la Calzada de Tlalpan rumbo al Estadio Azteca, además de una concentración en el FIFA Fan Fest del Zócalo.

Asimismo, integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) para reclamar seguridad en las carreteras.

Del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, por lo que campesinos y productores, cuya principal protesta es sobre las soluciones de soberanía alimentaria.

Ante esto, las autoridades ya vigilan las protestas, las cuales amenazan con provocar un caótico evento en la ciudad.