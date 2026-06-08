Metro restablece operación continua en toda la Línea 2; cuatro estaciones siguen cerradas

Metro Línea 2

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que concluyó la etapa de operación dividida que se mantenía en la Línea 2 debido a trabajos de remodelación en diversas estaciones.

A partir de ahora, los trenes circulan de manera continua entre las terminales Tasqueña y Cuatro Caminos, en ambos sentidos, durante todo el horario de servicio.

Con este ajuste, también quedó sin efecto la suspensión temporal del paso de trenes en las estaciones intermedias San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, por lo que las corridas se realizan nuevamente a lo largo de toda la línea.

No obstante, las estaciones Chabacano, Portales, Nativitas y Zócalo-Tenochtitlan continúan cerradas al público hasta nuevo aviso. Aunque los trenes transitan por estos puntos, no se permite el ascenso ni descenso de pasajeros.

El organismo también reconoció el apoyo brindado por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que ofreció servicio alterno entre las estaciones Xola y Pino Suárez durante el periodo de ejecución de las obras.