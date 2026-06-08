Venustiano Carranza despliega operativo de limpieza y desazolve para temporada de lluvias

La alcaldía Venustiano Carranza inició un operativo de limpieza, desazolve y separación de residuos sólidos que se llevará a cabo en todas las colonias de la demarcación durante la temporada de lluvias, con el objetivo de prevenir inundaciones y reducir riesgos para la población.

En las labores participarán más de mil trabajadores, además de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional y Protección Civil. En el arranque del programa, las autoridades entregaron herramientas a las cuadrillas encargadas de las tareas de limpieza y mantenimiento.

Las brigadas recorrerán calles, viviendas, unidades habitacionales, mercados y espacios públicos para retirar residuos sólidos, limpiar coladeras y reforzar acciones preventivas en zonas identificadas como vulnerables a encharcamientos e inundaciones.

Venustiano Carranza despliega operativo de limpieza y desazolve para temporada de lluvias

Como parte del operativo, se desplegarán 86 unidades de maquinaria especializada destinadas a trabajos de desazolve, entre ellas vehículos hidroneumáticos, cuadrillas especializadas, bombas de extracción, camiones de volteo, pipas de agua tratada, minicargadores y motobombas, además de retroexcavadoras, compresores y generadores de energía.

Además, más de 150 unidades de Servicios Urbanos, incluidos camiones recolectores de basura y vehículos de carga, apoyarán las labores de limpieza y mantenimiento de la infraestructura urbana.

Autoridades de la alcaldía señalaron que una parte importante de las afectaciones por inundaciones y encharcamientos está relacionada con la acumulación de basura en calles y sistemas de drenaje, por lo que hicieron un llamado a la población a evitar arrojar residuos en la vía pública, recoger los desechos de animales de compañía, no verter grasas en las coladeras y realizar una adecuada separación de residuos sólidos.