Calendario verificación vehicular 2026 CDMX y Edomex: ¿Qué autos deben verificar en junio? Conoce qué vehículos tienen como fecha límite el mes de junio para verificar, cuáles son los requisitos y costos (CUARTOSCURO.COM)

En junio finalizará el primer semestre de 2026 para la verificación de automóviles, por lo que aquí te decimos cuáles son los vehículos que tienen como fecha límite junio en el Edomex y la CDMX.

La verificación vehicular es un programa que fue creado con el objetivo de reducir las crecientes emisiones contaminantes, en el cual cada semestre se deben realizar una serie de inspecciones al vehículo para determinar si cumple con las condiciones mínimas para circular.

¿Qué autos deben verificar en CDMX y Edomex durante junio de 2026?

De acuerdo con el calendario vehicular 2026, tanto en la CDMX como en el Edomex, los autos que tendrán como fecha límite el 30 de junio para realizar su verificación serán aquellos cuyo engomado sea azul y sus placas terminen en 9 y 0.

Calendario oficial de verificación vehicular primer semestre 2026

Si no sabes si tu auto tenía que haber sido verificado en los meses anteriores, aquí te compartimos el calendario oficial de verificación vehicular del primer semestre 2026 para la CDMX y el Edomex:

Enero y febrero: engomado amarillo con placas 5 y 6.

engomado amarillo con placas 5 y 6. Febrero y marzo: engomado rosa con placas 7 y 8.

engomado rosa con placas 7 y 8. Marzo y abril: engomado rojo con placas 3 y 4.

engomado rojo con placas 3 y 4. Abril y mayo: engomado verde con placas 1 y 2.

engomado verde con placas 1 y 2. Mayo y junio: engomado azul con placas 9 y 0.

¿Cómo sacar cita para verificar en CDMX y el Estado de México?

Tanto en la CDMX como en el Edomex podrás tramitar una cita para realizar la verificación de tu vehículo y evitarte las largas filas; solo tienes que seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de “Citas Verificentros” de la CDMX o al del Edomex, según sea el caso.

de la CDMX o al del Edomex, según sea el caso. Para la CDMX tendrás que iniciar sesión con tu Llave CDMX, mientras que en el Edomex solo te solicitarán indicar si ya tienes una cita y llenar el Captcha .

mientras que en el Edomex solo te solicitarán indicar si y llenar el . A continuación, en ambos casos, tendrás que ingresar los datos relacionados con tu vehículo , como el número de placa, la serie y el modelo.

, como el número de placa, la serie y el modelo. Para finalizar, tendrás que seleccionar la hora y fecha de la cita.

Requisitos para verificar tu auto en junio

En la CDMX, para realizar la verificación de tu vehículo tienes que presentar los siguientes documentos en tu verificentro más cercano:

Identificación oficial.

Comprobante de la última verificación o pago de multa por verificación vehicular, si fuera el caso.

Tarjeta de circulación.

En caso de que el auto sea nuevo, se debe presentar la copia de la factura.

Mientras que, en el caso del Estado de México, únicamente te solicitarán tu tarjeta de circulación vigente y la constancia de verificación anterior.

Costo de la verificación vehicular 2026 en CDMX y Edomex

De acuerdo con la página oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), el costo por verificación para este 2026 corresponde a 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, más el IVA.

Por lo tanto, en 2026 en la CDMX, el costo de la verificación vehicular es de aproximadamente $764.44 pesos con IVA incluido, mientras que en el Edomex, el costo de la verificación varía según el holograma que obtenga tu vehículo.