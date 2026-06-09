CNTE avanza sobre Tlalpan con el fin de llegar al Estadio CDMX; policías los frenan... y vialidades colapsan

CNTE

Miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se dieron cita esta mañana en el cruce de Calzada de Tlalpan y Calzada Taxqueña con el fin de movilizarse hacia el estadio Ciudad de México.

Diversos contingentes pararon la circulación sobre Tlalpan organizados por secciones, deteniendo a vehículos particulares y transporte público, incluso la marcha del trolebús fue paralizado, dejando a cientos de personas sin alternativa para movilizarse a sus lugares de trabajo.

El objetivo del magisterio es realizar un mitin una vez que logren llegar al Estadio, el cual será la sede inaugural del Mundial 2026, que se llevará acabo en México, Canadá y Estados Unidos.

Manifestación CNTE

Se observó una fuerte presencia policial en vialidades aledañas como Avenida Aztecas y División del Norte.

Contingentes de la Secretaría de Seguridad capitalina esperan el arribo de la CNTE en la incorporación de Calzada de Tlalpan y División del Norte.

Sin embargo, en ese cruce, policías capitalinos frenaron el avance del magisterio disidente.

Vialidades del sur de la CDMX colapsan... entre marcha de la CNTE y protestas vecinales

Debido a las protestas, Calzada de Tlalpan se encuentra colapsada, además de que estaciones del Tren Ligero fueron cerradas ante las manifestaciones.

Además de la CNTE, vecinos de la colonia Olímpica, en la alcaldía Coyoacán, realizaron este martes un bloqueo sobre Periférico en dirección al norte para manifestar su rechazo a un proyecto inmobiliario que, aseguran, podría afectar la movilidad y los servicios de la zona.

La protesta provocó importantes afectaciones viales en una de las principales arterias de la Ciudad de México, mientras los inconformes exigieron la intervención de las autoridades capitalinas y una revisión del desarrollo habitacional

¿Por qué protesta la CNTE y amenaza con boicotear el Mundial?

A solo unos días de la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene un paro nacional, bloqueos y un plantón permanente en el Centro Histórico para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras salariales y cambios al sistema de pensiones.

En las últimas semanas, los maestros han realizado movilizaciones en avenidas estratégicas como Paseo de la Reforma, han bloqueado dependencias federales y han advertido que podrían extender sus protestas hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las inmediaciones del Estadio Azteca durante la inauguración de la Copa del Mundo.

Los dirigentes magisteriales sostienen que aprovecharán la atención internacional que genera el evento deportivo para visibilizar sus demandas, mientras el gobierno federal mantiene mesas de diálogo para evitar que las manifestaciones afecten el arranque del torneo.