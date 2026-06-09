Marcha CNTE del martes 9 de junio: Manifestaciones afectarán Tasqueña y cercanías del Estadio Azteca

Maestros de la CNTE volverán a las calles de la Ciudad de México. Con una movilización rumbo al Estadio Banorte, buscan una mayor visibilidad para sus demandas ante la próxima inauguración del Mundial de Futbol. (Daniel Augusto)

Se prevé que para este martes 9 de junio continúen las movilizaciones por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en distintos puntos de la capital, principalmente al sur de la CDMX.

La #SSC informa:



Respecto a las movilizaciones que se tienen previstas este día, a partir de las 10:00 horas por maestras y maestros, en las inmediaciones de la estación #Tasqueña, de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo @MetroCDMX, en la avenida Canal de #Miramontes y… pic.twitter.com/aUlGL9TCLV — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 9, 2026

Las movilizaciones comenzarán a partir de las 10:00 horas. Los puntos de encuentro de los integrantes de la coordinadora serán las inmediaciones de la estación Tasqueña de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como el cruce de la avenida Canal de Miramontes y la calzada Taxqueña, en la colonia Campestre Churubusco.

Desde ahí, se prevé que los manifestantes se dirijan hacia el Estadio Banorte.

Se recomienda como alterativas viales Calzada De Tlalpan, avenida División del norte, avenida Río Churubusco y los Ejes 8 y 7 Sur.

Movilizaciones rumbo al mundial

Los integrantes de la CNTE buscan aprovechar la atención mediática que genera la proximidad de la inauguración del Mundial de Fútbol para visibilizar sus demandas, ante la falta de respuesta satisfactoria a sus peticiones.

Entre las exigencias de la coordinadora, buscan la revocación de la Ley del ISSSTE del 2007, una reforma que modificó la forma en la que se administraban las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. De igual forma, piden la eliminación de la Reforma Educativa vigente desde 2013, un incremento salarial del 100% y la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), órgano encargado de evaluar al personal docente.