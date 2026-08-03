Consejo Ciudadano: 44% de los casos de despojo atendidos corresponden a viviendas

Despojo Vivienda en Matías Romero 18, involucrada en el caso de despojo en la colonia del Valle, la cual se aseguró por elementos de la FGJ. (Rogelio Morales Ponce)

El 44% de los casos de despojo patrimonial atendidos por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México corresponde a viviendas.

De acuerdo con cifras del organismo, desde 2021 ha recibido mil 234 reportes relacionados con este delito. Además, informó que las personas mayores de 60 años representan el sector más afectado, al concentrar el 37% de las denuncias recibidas.

El Consejo Ciudadano reportó que el 14% de los reportes está relacionado con departamentos, el 9% con otros inmuebles, mientras que el 4% corresponde tanto a cuartos como a terrenos, lo que refleja que este delito impacta principalmente el patrimonio destinado a la vivienda.

En cuanto al perfil de las víctimas, el organismo señaló que las personas de entre 51 y 60 años representan el 22% de los casos atendidos; las de 41 a 50 años, el 17%; las de 31 a 40 años, el 15%; y las de entre 18 y 30 años, el 10%. Indicó que, aunque el despojo puede afectar a cualquier persona, los adultos mayores constituyen el grupo con mayor incidencia.

Respecto a quienes presuntamente intentan apropiarse de los inmuebles, el Consejo Ciudadano informó que en el 35% de los reportes se identifica a un familiar; en el 13%, a arrendadores o vendedores; en el 11%, a arrendatarios; en el 9%, a personas desconocidas; y en el 4.5%, tanto a parejas o exparejas como a vecinos.

El organismo explicó que el despojo patrimonial no sólo implica la pérdida de un inmueble, sino que también puede generar consecuencias económicas, familiares y emocionales para las personas afectadas, por lo que consideró importante fortalecer las acciones de prevención y el acceso a orientación especializada, especialmente entre la población adulta mayor.

Del mismo modo, informó que desde 2021 ha acompañado la apertura de 12 carpetas de investigación relacionadas con este delito y que, además de brindar asesoría jurídica gratuita, ofrece apoyo psicológico a las personas que enfrentan conflictos patrimoniales derivados de posibles casos de despojo.

Como parte de las medidas de prevención, el Consejo Ciudadano recomendó mantener bajo resguardo las escrituras, contratos y demás documentos que acrediten la propiedad de los inmuebles; evitar firmar documentos sin conocer su contenido; no compartir información personal, patrimonial o bancaria con personas desconocidas; mantener actualizado el testamento; reforzar la seguridad física de las propiedades y denunciar cualquier intento de despojo, incluso cuando involucre a familiares.

El Consejo Ciudadano reiteró que las personas que enfrenten una situación relacionada con un posible despojo patrimonial pueden solicitar orientación jurídica y acompañamiento especializado de manera gratuita, confidencial y las 24 horas mediante la Línea de Seguridad y Chat de Confianza.