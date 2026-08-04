Metrobús Línea 4: ¿Cómo funciona nueva ruta que conecta ambas terminales del AICM?

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Metrobús tendrá nueva ruta entre terminales. (Metrobús CDMX)

El sábado 1 de agosto se estrenó una nueva ruta para la Línea 4 del Metrobús. Esta conecta ambas terminales del aeropuerto de manera frecuente, sin salir del circuito interno de la terminal aérea. Descubre cómo funciona y qué costo tiene.

¿Cómo funciona la nueva ruta de la Línea 4 del Metrobús y qué la hace diferente de las rutas actuales?

La Ruta Sur, o Ruta Quetzalcóatl, de la Línea 4 (naranja) del Metrobús es aquella que, a partir de la estación Amajac en Paseo de la Reforma, se detiene en varios puntos importantes del Centro Histórico como Eje Central y Pino Suárez hasta llegar a ambas terminales del aeropuerto, pasando por la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO).

El problema para muchos viajeros con la Ruta Quetzalcóatl radica en que esta sólo conecta la Terminal 1 con la Terminal 2, pero no hace lo mismo en el sentido opuesto. Tras terminar su recorrido en la Terminal 2, las unidades regresan en dirección al Centro Histórico. Si un usuario buscaba llegar de la Terminal 2 a la Terminal 1, tenía las opciones de:

Tomar un autobús privado , es decir, no operado por el Sistema de Movilidad Integrada, lo cual significa que demás requiere pago en efectivo y no viaja por el circuito interno del aeropuerto, resultando en un traslado más lento

, es decir, no operado por el Sistema de Movilidad Integrada, lo cual significa que demás del aeropuerto, resultando en un traslado más lento Viajar en el aerotrén , el cual sólo está disponible para aquellos que cuenten con boleto y requiere pasar por filtro de seguridad.

, el cual y requiere pasar por filtro de seguridad. Tomar un servicio de taxi, que puede aumentar los costos significativamente.

Con el nuevo servicio de Metrobús, los viajeros se podrán desplazar entre ambas terminales cuantas veces lo requieran y con sencillez. Además, facilita trasbordo al STC Metro, ya que si tu vuelo llegó a la Terminal 2, fácilmente puedes trasladarte la Terminal 1 y subir a la estación Terminal Aérea de la Línea 5 (amarilla) del sistema subterráneo.

Sea porque trabajas en el aeropuerto, tu autobús foráneo está en la otra terminal o porque requieres continuar tu viaje, la nueva ruta promete un servicio continuo entre terminales casi las 24 horas del día.

El servicio funcionará de lunes a domingo de las 4:30 a las 00:00 horas. Podrás abordar el Metrobús desde los siguientes puntos:

Terminal 1: Casi a la altura de la puerta 7 .

. Terminal 2: En la bahía de autobuses foráneos.

La frecuencia con que pasarán las unidades será aproximadamente cada 12 minutos. Los usuarios que se encuentren el la Terminal 2 deberán prestar atención a lo que dice el letrero en la parte frontal del autobús, para distinguirlo de la Ruta Quetzalcóatl.

¿Qué costo tiene nueva ruta de Metrobús Línea 4?

La nueva ruta mantendrá el costo de la Ruta Quetzalcóatl, el cual es de $30 pesos. Podrás realizar tu pago con tu Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias de crédito o débito nacionales e internacionales, relojes inteligentes y teléfonos inteligentes con tecnología NFC.