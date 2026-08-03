Cuajimalpa, la alcaldía más segura para usar un cajero automático

En lo que va del año, Cuajimalpa se ha colocado como la alcaldía con mejores condiciones de seguridad para utilizar un cajero automático en la Ciudad de México, al registrar una reducción de hasta 35 por ciento en los delitos de alto impacto.

Los datos forman parte de los informes mensuales que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) presentó ante la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y que comparan cada periodo acumulado con el mismo lapso de 2025.

Mujer usando un cajero automático La alcaldía registró una baja de 35% en delitos de alto impacto (La Crónica de Hoy)

Entre enero y febrero, la alcaldía Cuajimalpa registró una baja de 35 por ciento, la mayor entre las 16 alcaldías de la capital. Para el corte de enero a marzo, la reducción fue de 23 por ciento, con la que compartió el primer lugar con Gustavo A. Madero.

Hasta abril, volvió a encabezar los resultados, empatada con Tlalpan, con una disminución de 22 por ciento. De esta forma, Cuajimalpa lideró, sola o empatada, tres de los cinco cortes de seguridad difundidos durante el primer semestre.

Entre enero y mayo, la demarcación mantuvo una reducción de 20 por ciento, sólo por debajo de Tlalpan, que registró 22 por ciento.

La baja sostenida fortaleció el entorno de seguridad en corredores bancarios y comerciales en Cuajimalpa, donde habitantes, trabajadores y visitantes retiran efectivo o realizan otras operaciones financieras.

El robo a cuentahabiente al salir de un cajero automático está incluido en el catálogo de delitos de alto impacto utilizado por las autoridades capitalinas para las mediciones mensuales.