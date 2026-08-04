Wendy’s regresa a CDMX este 4 de agosto: Este será el menú y así puedes conseguir una hamburguesa gratis

Wendy's regresa a CDMX | Regalará hamburguesas gratis y este será su menú.

Wendy’s está de regreso en la Ciudad de México. La cadena de comida rápida inaugurará este martes 4 de agosto una nueva sucursal en Paseo de la Reforma 250, marcando su retorno a la capital con el concepto Future Fresh, un diseño creado para sus restaurantes fuera de Estados Unidos que deja atrás el tradicional color rojo para abrir paso a una identidad dominada por tonos azules.

Hamburguesas gratis para los primeros 100 clientes

Además del estreno del restaurante, la apertura estará acompañada de una promoción para quienes lleguen temprano: las primeras 100 personas en la fila recibirán gratis un combo Dave Single, que incluye una hamburguesa Dave sencilla, papas y refresco.

¿Qué habrá en el menú de Wendy’s?

El nuevo restaurante ofrecerá hamburguesas de res y pollo con precios que van de 165 a 255 pesos en combo regular. Quienes lo deseen podrán aumentar el tamaño del combo a mediano por 25 pesos más o a grande por 29 pesos adicionales.

Un pequeño adelanto del menú, precios 💵 e interior del próximo WENDY’S en 📍Reforma 250



Abre al público general el próximo martes 4 de agosto bajo el concepto FUTURE FRESH, un nuevo diseño para sus tiendas fuera de E.E.U.U, donde en lugar del rojo, predomina el color azul 🔵🔵 pic.twitter.com/WMkNs99ZcH — Oscar (@oscar_report) August 2, 2026

También habrá Chicken Tenders en presentaciones de 3, 4 y 8 piezas, tanto a la carta como en combo, desde 99 pesos, además de combos de nuggets de 10 piezas por 160 pesos.

Para quienes buscan opciones más ligeras, el menú incluirá ensaladas César y Buffalo Ranch Chicken, disponibles con pollo a la plancha o empanizado, ambas con un precio de 139 pesos.

En la estrella de los acompañamientos serán las papas fritas, que podrán personalizarse con chili o con queso y tocino. Si prefieres agregarlos por separado, el chili tendrá un costo de 45 pesos y el queso de 30 pesos.

La cadena también ofrecerá opciones más económicas, como hamburguesas con queso, dobles, con tocino o de pollo, con precios de entre 50 y 60 pesos. Estas podrán convertirse en combo por 39 pesos adicionales.

El menú incluirá una pequeña sección infantil con cheeseburger, papas y refresco pequeño.

Para cerrar, habrá postres como malteadas de vainilla y chocolate desde 35 pesos, conos de helado por 65 pesos y galletas de chocolate por 35 pesos.

La inauguración junto con la promoción de hamburguesas gratis dará inicio a a las 10 de la mañana, por lo que conviene llegar temprano, ya que los combos estarán disponibles únicamente para los primeros asistentes.