Tras dos horas de bloqueos, trabajadoras sexuales liberan calzada de Tlalpan a la altura del metro Viaducto

Manifestación de trabajadoras sexuales en Tlalpan (Brayan Chaga)

La noche de este martes, trabajadoras sexuales se manifestaron en la calzada de Tlalpan a la altura del metro Viaducto, para pedir al Gobierno Federal apoyos gubernamentales.

Asimismo, al finalizar el bloqueo, un grupo de ciclistas se lanzó contra las manifestantes exigiendo el paso, por esto, al grito de “utilicen su ciclovía, para eso se las hicieron” terminaron por hacerles caso y continuaron su trayecto por ahí.

Las movilizaciones continúan a tan solo 2 días de la inauguración del Mundial de la FIFA 2026, y con las diversas marchas en puerta para el 11 de junio, dará inicio el magno evento futbolístico.