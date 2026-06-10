CDMX es la entidad con mayor perdida de empleo formal

Comerciantes formales, los más afectados por plantón de la CNTE; vendedores ambulantes se adaptan (Jennifer Garlem)

La Ciudad de México se ubica como la entidad con la mayor pérdida de empleo formal del país al perder en mayo 38 mil 690 empleos formales, esto, de acuerdo con las cifras más recientes del IMSS.

A un día de la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, la Coparmex CDMX señaló que los datos refieren “una paradoja preocupante mientras se prepara para recibir a millones de visitantes nacionales e internacionales” ya que en lo que va del año, se ha documentado un balance neto de 100 mil 987 empleos perdidos, colocándose en el ultimo lugar nacional en generación de trabajos formales.

En este contexto, la Coparmex CDMX consideró que la promoción del trabajo a distancia el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial, es una medida entendible ante una jornada extraordinaria para la ciudad. Sin embargo, señaló que se trata de una medida limitada y parcialmente ajena a la realidad económica de la capital.

“No omitimos señalar que muchas empresas y establecimientos ya habían adoptado decisiones similares desde semanas atrás como parte de sus planes de operación y movilidad para los días del Mundial. Sin embargo, la estructura económica de la Ciudad de México hace imposible que esta recomendación pueda generalizarse”, puntualizó el organismo.

Y recordó que la capital es una ciudad de servicios; más del 80% de la riqueza que genera proviene de actividades como turismo, hotelería, restaurantes, comercio, entretenimiento, logística y servicios profesionales. Se trata de sectores los que estarán atendiendo a miles de visitantes en estos días.

“Millones de trabajadores no pueden desempeñar sus funciones a distancia porque su trabajo requiere presencia física”.

A ello se suman aproximadamente 2.3 millones de personas que participan en la economía informal, particularmente en actividades comerciales, servicios y preparación de alimentos, para quienes el teletrabajo no representa una alternativa viable.

Incluso entre las grandes empresas, que generan alrededor de 1.6 millones de empleos formales en la Ciudad de México, a través de mil 300 unidades económicas de gran tamaño, la implementación de esquemas remotos suele operar bajo modelos híbridos y temporales, pues una parte importante de sus actividades.

Economía em riesgo por manifestaciones

La Coparmex CDMX señaló que sí genera preocupación es que los bloqueos, plantones y afectaciones a la movilidad registrados en las últimas semanas puedan poner en riesgo una de las mayores oportunidades económicas que ha tenido la ciudad en años recientes.

Recordó que el Mundial representa la posibilidad de generar una derrama económica cercana a 27 mil millones de pesos y alrededor de 100 mil empleos temporales, beneficiando a sectores estratégicos como hotelería, restaurantes, comercio, transporte, entretenimiento y servicios turísticos.

“La Ciudad de México tiene todo para ofrecer una inauguración extraordinaria y consolidarse como un referente internacional de organización, hospitalidad y competitividad”, destacó.

Pero aseguró que para lograrlo, es indispensable que prevalezca el Estado de Derecho, se garantice la libre movilidad de las personas y se protejan las condiciones necesarias para que quienes trabajan, emprenden, invierten y generan empleo.

“Desde Coparmex Ciudad de México hacemos un llamado a las autoridades de todos los órdenes de gobierno a considerar estos indicadores como una señal de alerta nacional, ya no falta solo reconocer que los planes y programas deben de cambiar”.

Para finalizar, añadió que se debe trabajar en políticas de cero cierres de negocios, la creación del Instituto del Emprendimiento, la simplificación de trámites un alto a la corrupción y burocracia desmedida, así como una profunda revisión de incentivos y contribuciones que impulsen la generación y formalización de los empleos en beneficio del bienestar del desarrollo económico y las familias capitalinas.