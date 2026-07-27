Asalto en el corazón de Polanco: sujetos armados roban tienda de lujo en Masaryk y se dan a la fuga Los sujetos se habrían hecho pasar por clientes antes de asaltar la tienda (RRSS)

Este lunes, sujetos armados ingresaron a robar a la tienda de lujo Gucci ubicada en Polanco y se dieron a la fuga, mientras que las autoridades capitalinas continúan con la búsqueda de los responsables.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México respondió al reporte de un robo en una tienda de lujo ubicada en la avenida Presidente Masaryk y la calle Calderón de la Barca, en la colonia Polanco Tercera Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con diferentes reportes, el robo habría ocurrido alrededor de las 19:00 horas de este lunes 27 de julio, ante lo que las autoridades iniciaron una intensa movilización para dar con los responsables.

¿Qué sucedió en la tienda de lujo de Polanco?

De acuerdo con lo informado por la SSC y según lo narrado por los encargados de la tienda, dos sujetos habrían ingresado a la tienda de lujo en Polanco y se habrían hecho pasar por clientes, simulando estar interesados en diversos artículos para después cometer el asalto.

Los sujetos, que habrían apuntado con armas de fuego a los trabajadores, tomaron la mercancía que se encontraba en los mostradores y huyeron del lugar a bordo de una motocicleta sin placas de circulación, que era conducida por un tercer sujeto.

Tras las alertas a las autoridades, la SSC compartió que el gerente y los trabajadores levantarán una denuncia formal ante las autoridades ministeriales para las investigaciones del caso.

Hasta el momento, la tienda Gucci involucrada permanece cerrada. Mientras tanto, el periodista Carlos Jiménez reveló en sus redes sociales que los sujetos se habrían llevado algunos bolsos y zapatos de la marca. A su vez, compartió una fotografía de los supuestos sujetos que robaron la sucursal mientras huían.