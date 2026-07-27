¿Todavía se puede sacar la licencia permanente en CDMX? Fecha límite para tramitarla (Semovi)

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que se espera que el programa de licencia permanente en la capital del país concluya al terminar el año, por lo que se le hizo un llamado a la población a aprovechar el beneficio y extensión del periodo de este registro.

Durante una conferencia de prensa el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, indicó que han sido más de dos millones de licencias permanentes las que se han expedido desde el inicio del programa en 2025.

¿Cuándo concluye el registro para tramitar la licencia permanente en la CDMX?

Asimismo, las autoridades capitalinas resaltaron que la fecha límite será hasta el 31 de diciembre de 2026 con el objetivo de que más personas puedan realizar el trámite.

Este beneficio solo estará disponible para todos aquellos que tramitan por primera vez. En caso de ya contar con la licencia permanente, no es necesario renovarla en este período establecido.

¿En dónde puedo solicitar mi licencia permanente en la CDMX?

Todos los interesados en obtener su documento podrán utilizar la aplicación móvil de la CDMX, ingresar al portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas o directamente en los módulos de la Secretaría de Movilidad (Semovi) e iniciar su papeleo.

En un horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas y los sábados de 09:00 a 13:00 horas.

¿Cuál es el precio de la licencia permanente?

En su portal oficial la Secretaría de Administración y Finanzas, establece que el costo de la licencia tipo A permanente, expedición o reposición es de $1500 pesos y la podrán tramitar las personas que no cuenten con alguna sanción por el programa Conduce sin alcohol (Alcoholímetro) o que no tengan sentencias por delitos viales.

¿Qué documentos se necesitan para obtener la licencia en CDMX?

Al momento de iniciar el proceso las personas intereses deberán contar con: