Disminuye percepción de inseguridad en Cuauhtémoc por tercer trimestre consecutivo, reporta INEGI

La percepción de inseguridad en la alcaldía Cuauhtémoc disminuyó por tercer trimestre consecutivo, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El porcentaje de personas que manifestaron sentirse inseguras en la demarcación pasó de 59.1 por ciento en diciembre de 2025 a 52.4 por ciento en junio de 2026, lo que representa una reducción de 6.7 puntos porcentuales.

La alcaldía atribuyó este resultado a la estrategia “Blindar Cuauhtémoc”, implementada por la administración encabezada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, la cual contempla acciones de reforzamiento de la presencia policial, recuperación de espacios públicos y medidas de prevención del delito en las 33 colonias de la demarcación.

Como parte de las acciones realizadas durante el periodo evaluado por la ENSU, la administración informó que 289 personas conocidas como “franeleros” fueron remitidas ante un Juez Cívico por apartar lugares en la vía pública, mientras que otras 26 fueron presentadas por tirar basura. También señaló que se mantienen operativos permanentes para prevenir el robo de autopartes, recuperar espacios públicos y atender reportes vecinales.

La alcaldía también indicó que, desde el inicio de la actual administración, la estrategia ha fortalecido la coordinación entre la Dirección General de Seguridad Ciudadana y la Policía Auxiliar, con un incremento de la presencia operativa en calles, parques, corredores comerciales y zonas con mayor incidencia delictiva.

Pese a la mejora en los indicadores de percepción de seguridad, la administración local informó que continuará con acciones de proximidad, prevención del delito y recuperación del espacio público en las 33 colonias de la alcaldía.