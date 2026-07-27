Mercomuna Vales Mercomuna CDMX: Así puedes consultar la lista de establecimientos donde los aceptan (Cuartoscuro)

El programa social Mercomuna se mantiene activo con el objetivo de apoyar el gasto de las familias de bajos recursos para que accedan a productos de primera necesidad a precios más accesibles.

Al mismo tiempo, la iniciativa busca que la economía local pueda seguir fortaleciendo la red de pequeñas tienditas, mercados públicos y negocios de barrio, promoviendo de paso un consumo de alimentos frescos y saludables por encima de los productos altamente procesados.

¿Quiénes pueden solicitar los Vales Mercomuna en la CDMX?

Para formar parte de este programa, los aspirantes deben ser residentes de la Ciudad de México, tener entre 19 y 56 años, y encontrarse en situación de vulnerabilidad o de bajos recursos.

¿En qué comercios y establecimientos se pueden utilizar?

Los vales únicamente pueden ser canjeados en los negocios de la colonia que se encuentren debidamente inscritos en el padrón del programa y que exhiban en su entrada la calcomanía con la leyenda "Aquí aceptamos tus vales Mercomuna".

En el sector alimentario y de canasta básica, son aceptados en:

Tiendas de abarrotes

Carnicerías

Pollerías

Recauderías

Tortillerías

Locales dentro de los mercados públicos

Puestos autorizados de tianguis y mercados sobre ruedas

Asimismo, se pueden utilizar en fondas, cocinas económicas y cafeterías para la adquisición de alimentos preparados. En el rubro de servicios y otros productos para el hogar, los vales son válidos en farmacias, ópticas, estéticas, papelerías y comercios dedicados a la venta de artículos de limpieza.

No está permitida la compra de bebidas alcohólicas ni de cigarrillos con este beneficio.

¿Cuál es el monto del beneficio de los vales Mercomuna?

Los beneficiarios reciben este apoyo de forma física o electrónica por un total de $1,000 pesos, repartidos estratégicamente en nueve vales con valor de $100 pesos y dos vales adicionales de $50 pesos.

Para hacer un uso adecuado de ellos, es muy importante tener en cuenta que bajo ninguna circunstancia se pueden cambiar por dinero en efectivo. Además, cuentan con una fecha de caducidad específica antes de la cual deben gastarse, y los vales en papel que estén maltratados o rayados pierden automáticamente su valor comercial.