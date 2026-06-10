Clima CDMX miércoles 10 de junio: ¿Cuál es el pronóstico de lluvias para hoy?

¡La lluvia no para! Continúan afectaciones por depresión tropical Boris (Camila Ayala Benabib @cuartoscuro)

Las lluvias en la Ciudad de México serán intensas hoy 10 de junio. Tras precipitación provocada por el paso de la depresión tropical Boris el día de ayer, se espera más clima nublado en la capital.

¿Lloverá en CDMX el día de hoy?

De acuerdo a Protección Civil, las lluvias de hoy serán fuertes a muy fuertes acompañadas de tormenta eléctrica y posibilidad de granizo. Esto puede resultar en inundaciones.

Los vientos estarán entre los 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 km/h.

Las temperaturas alcanzarán los 25 grados centígrados en la máxima y 16° en la mínima. La calidad del aire es buena hasta el momento.

Aunque hasta el momento Protección Civil no ha emitido la alerta amarilla, se recomienda tener las siguientes precauciones durante la duración de las lluvias:

Cerrar puertas y ventanas.

No cruzar avenidas encharcadas.

encharcadas. Portar paraguas o impermeables.

Conducir con precaución.

Alejarse de estructuras y objetos que puedan caer.

¿Afectarán las tormentas Boris y Cristina en la CDMX?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la depresión tropical Boris provocará lluvias muy fuertes en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. El resto del Valle de México verá precipitaciones fuertes como en la Ciudad de México.

En cuanto a la tormenta tropical Cristina, esta aún se encuentra en las costas de El Salvador y no se prevé que cause afectaciones en nuestro país hasta el momento.