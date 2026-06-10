Marchas, bloqueos y manifestaciones en CDMX: estas son las calles y avenidas afectadas para este miércoles 10 de junio

Marchas CDMX 10 de junio La movilidad se complicará este miércoles 10 de junio en la Ciudad de México debido a diversas concentraciones y marchas en distintos puntos de la capital.

Las afectaciones a la movilidad de la Ciudad de México persistirán este miércoles 10 de junio, debido a que distintos contingentes se movilizarán y concentrarán en diversos puntos de la ciudad, lo que podría ocasionar embotellamientos en la circulación vial y retrasos en los transportes públicos de la ciudad.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se llevarán a cabo alrededor de diecisiete concentraciones a lo largo de este miércoles, además de dos marchas que partirán de sus puntos de encuentro durante la tarde de hoy.

Marchas en CDMX 10 de junio: ¿cuáles son y qué zonas afectará?

La agenda de movilizaciones detalla dos marchas, una en la alcaldía Miguel Hidalgo y la segunda en Coyoacán, cuyo horario está previsto hacia la tarde de este miércoles, por lo que es importante que la población mantenga la información presente para evitar retrasos de vuelta a sus hogares.

Comité 68 Prolibertades Democráticas

Se trata de la marcha “¡Ni Perdón, Ni Olvido!”, por la verdad, la justicia y la memoria popular, para conmemorar el 55.º aniversario de la Matanza del Jueves de Corpus (Halconazo), ocurrida el 10 de junio de 1971.

Esta movilización iniciará a las 16:00 horas de este día y partirá de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas “Unidad Santo Tomás” del Instituto Politécnico Nacional (IPN) con destino al Zócalo capitalino.

“No se descarta que se sumen a la marcha colectivos de perfil anarquista y feminista que realicen pintas o lleven a cabo acciones que alteren el orden público durante el desarrollo de la movilización”, observan las autoridades.

Colectiva “Glorieta de las y los desaparecidos”

Con punto de inicio en la estación Registro Federal del Tren Ligero Calzada de Tlalpan y destino al Estadio Ciudad de México, este contingente propone la actividad “Iluminemos la Búsqueda: Caminata de las Antorchas por los Desaparecidos” para visibilizar la problemática de las desapariciones en México y a expresar solidaridad con las familias de personas desaparecida.

A su vez, la protesta contempla pronunciamientos de rechazo a la realización de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

¿Dónde y a qué hora serán las concentraciones hoy miércoles 10 de junio?

Las concentraciones de este día se llevarán a cabo en diversos puntos de la ciudad, por lo que las autoridades de tránsito recomiendan al pueblo capitalino que anticipen sus trayectos en caso de transitar por esta zona y áreas aledañas.

Cuauhtémoc

La primera concentración en esta alcaldía será realizada por la Coalición de Sindicatos de la Secretaría de Cultura, organización que demanda información clara y oportuna, así como garantías respecto al incremento salarial; consideran que el tabulador vigente se encuentra por debajo del salario mínimo.

Iniciará a las 9:30 horas de este miércoles en la Secretaría de Cultura ubicada en Avenida Paseo de la Reforma No. 175, por lo que se recomienda anticipar trayectos al no descartarse afectación a la vialidad.

Por otra parte, maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunirán en la Secretaría de Gobernación —ubicada en Abraham González No. 48, Colonia Juárez— para llevar a cabo una mesa de trabajo con funcionarios federales para la solución de sus demandas, tales como:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

El regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar y mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

La mesa de trabajo se llevará a cabo a las 10:00 horas de este 10 de junio, sin embargo, dos comisiones de la CNTE se movilizarán con cada una de las marchas antes mencionadas.

Entre otras de las concentraciones programadas para este día en la alcaldía Cuauhtémoc, se encuentran:

Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero . Realizarán una manifestación en protesta en el Hemiciclo a Juárez a las 11:00 horas por la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno Federal y el estancamiento en las líneas de investigación del caso

. Realizarán una manifestación en protesta en el por la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno Federal y el estancamiento en las líneas de investigación del caso Familias Desalojadas del edificio de República de Cuba No. 11. Llevarán a cabo una conferencia de prensa a las 10:30 horas de hoy con el fin de dar a conocer la presentación ante el Congreso de la Ciudad de México de su propuesta de modificación de la iniciativa de reforma constitucional sobre rentas justas.

Llevarán a cabo una conferencia de prensa a las de hoy con el fin de dar a conocer la presentación ante el de su propuesta de modificación de la iniciativa de reforma constitucional sobre rentas justas. Graffiti Colectivo Antimundialista. Esta organización realizará la actividad denominada “Pinta Masiva” como muestra de inconformidad ante las políticas y acciones implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México en el contexto de la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Iniciará a las 20:00 horas de este miércoles en el Jardín Flotante Tlallipan y la estación Chabacano del metro CDMX.

Coyoacán

El colectivo Ocupa Graff-ica México se organizará a las 10:00 horas en puente de la estación Perisur de la Línea 1 del Metrobús, avenida Insurgentes, donde llevarán a cabo la actividad “Pinta Masiva Ciudad de México: Graffiti Antimundial”, con la finalidad de visibilizar el impacto negativo que la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría tener en la población capitalina.

Más tarde este mismo día, la Comunidad Estudiantil de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se movilizará en el Museo Nacional de las Intervenciones —ubicado entre las calles 20 de Agosto y Rafael Oliva, colonia San Diego Churubusco— para trasladarse e integrarse a la marcha “Iluminemos la Búsqueda: Caminata de las Antorchas por los Desaparecidos”.

Álvaro Obregón

Partiendo de las 9:00 horas de este miércoles 10 de junio, el Sindicato Mexicano de Salud se dirigirá a las Oficinas Centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar que se ubican en la avenida Insurgentes Centro, con la exigencia de respeto a sus derechos y prestaciones laborales, así como manifestar su desacuerdo con el manejo institucional de los asuntos relacionados con las condiciones laborales de los trabajadores del sector salud.

Según las autoridades, no se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.