Con flores de cempasúchil colectivos de buscadoras exigen justicia por sus desaparecidos

Madres buscadoras —

Madres buscadoras lanzaron flores de cempasúchil a policías capitalinos que les amenazaron con golpearlas si no se retiraban (Fátima Chávez)

Con amagos de que serían golpeadas por policías capitalinos sino retiran su movilización, colectivos de Madres Buscadoras que buscar ser escuchadas por ciudadanos y autoridades, lanzaron flores de cempasúchil como símbolo de las muertes que ha tenido México y por los miles de desaparecidos, por lo que claman justicia.

Durante la marcha de protesta que realizaron las madres buscadoras en el exterior del Estadio Ciudad de México, utilizaron pétalos de flor de cempasúchil que fueron sembrados en las jardineras que se encuentran sobre Calzada de Tlalpan, para arrojarlos hacia los policías que se encontraban en la zona.

Las madres que vienen de diferentes estados de la república, como Puebla, Guerrero, Estado de México, en busca de dar más visibilidad a sus casos, señalan que su movilización es una marcha pacífica, que no buscan dañar a nadie, solo ser escuchadas y que las autoridades vean que no hay nada que festejar y sí mucho que atender.

“Las flores de cempasúchil son una representación de todas las muertes que ha tenido México” declaran que utilizar esta flor parece una idea acorde con la situación que vive el país.

Además declaran que buscan permanecer durante los eventos mundialistas en la ciudad y solicitan empatía. “Para ustedes es un día, para nosotras es nuestra realidad de todos los días” señaló una de las decenas de mujeres que mantiene su peregrinar en busca de sus seres queridos no localizados.

Asimismo, aseguran que a pesar de mantenerse en un ambiente tranquilo, señalan que no sólo han recibido amenazas de que serán golpeadas, sino que han sido agredidas por elementos de la policía capitalina.

“Nos acercamos y los policías dijeron que no podíamos pasar porque nos iban a golpear”.

El evento mundialista apenas inicia, sin embargo, los distintos colectivos han declarado que piensan permanecer activos hasta el final.

La CRónica de Hoy 2026