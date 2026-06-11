Edomex otorga subsidio total al refrendo de transporte público y amplía vida útil de unidades





El Gobierno del Estado de México anunció una serie de medidas fiscales dirigidas a concesionarios y permisionarios del transporte público de pasajeros, entre las que destacan un subsidio del 100 por ciento en el pago del refrendo anual correspondiente al ejercicio fiscal 2026 y años anteriores, así como la ampliación de la vida útil de las unidades hasta por 13 años a partir de su año modelo.

La administración estatal informó que el beneficio del refrendo se suma al subsidio vigente del 100 por ciento en el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos correspondiente al ejercicio fiscal 2026 para los prestadores de este servicio.

Las disposiciones fueron publicadas en la edición del 10 de junio de la Gaceta del Gobierno del Estado de México. Según lo establecido, quienes realicen el trámite del subsidio y cubran los derechos correspondientes antes del 18 de diciembre de 2026 podrán acceder también a la condonación total de recargos, accesorios y actualizaciones generados por la falta de pago.

Por otra parte, el gobierno estatal informó que se mantendrá la extensión de la vida útil de los vehículos concesionados y permisionados para la prestación del servicio de transporte público hasta por 13 años contados a partir de su año modelo. La medida tendrá vigencia hasta el 18 de diciembre de 2026.

El secretario de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García, señaló que estas acciones buscan fortalecer al sector del transporte público de pasajeros, contribuir a su estabilidad operativa y financiera, y avanzar en los procesos de regularización y ordenamiento del servicio.

Las autoridades estatales indicaron que el objetivo es favorecer la continuidad de las operaciones del transporte público y consolidar este servicio como un componente relevante para la movilidad de la población mexiquense.