Gobierno de Ecatepec realiza jornadas de limpieza y rehabilitación

Cuadrillas de limpieza en Ecatepec

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, informó que mantiene trabajos permanentes de limpieza, recuperación y dignificación de espacios públicos en distintas comunidades del municipio.

Cisneros Coss detalló que las cuadrillas municipales realizan la rehabilitación de camellones, mantenimiento de áreas verdes y retiro de residuos, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y contribuir a la construcción de entornos más seguros y ordenados para la población.

Por ello, la funcionaria municipal destacó que las acciones forman parte de una estrategia para recuperar espacios comunitarios y fortalecer la convivencia entre los habitantes del municipio.

Asimismo, Azucena Coss explicó que la intervención y mantenimiento de camellones y áreas verdes buscan generar espacios más agradables para la población, además de fomentar el cuidado del entorno urbano.

Finalmente, la alcaldesa afirmó que continuará con estas jornadas de trabajo en diversas zonas del municipio como parte de su programa de mejoramiento de la imagen urbana y recuperación de espacios públicos.

La Crónica de Hoy 2026