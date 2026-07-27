INVEA iniciará en agosto segunda etapa de evaluaciones de control y confianza





El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) informó que en agosto iniciará la segunda etapa de las evaluaciones de control y confianza dirigidas al Personal Especializado en Funciones de Verificación, como parte de las acciones para fortalecer los mecanismos de supervisión interna y la transparencia en la institución.

Esta nueva fase forma parte de un proceso permanente de fortalecimiento institucional orientado a garantizar que el personal encargado de realizar visitas de verificación en establecimientos mercantiles, obras y unidades de transporte cumpla con los estándares de legalidad, integridad y profesionalismo.

El INVEA recordó que la primera etapa de las evaluaciones se realizó entre octubre y noviembre de 2025 en el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, donde fueron evaluadas 242 personas verificadoras.

Las pruebas incluyeron revisiones del entorno social y de la situación patrimonial, además de evaluaciones psicológicas, médicas, toxicológicas y de polígrafo.

Como resultado de ese proceso, el Instituto informó que durante 2025 fueron separados de sus cargos 53 servidores públicos que no acreditaron los requisitos de probidad establecidos para desempeñar funciones de verificación.

Para cubrir las vacantes generadas tras esas bajas, el organismo señaló que durante la actual administración emitió dos convocatorias públicas para incorporar nuevo personal.

Buscan reforzar mecanismos de supervisión

El INVEA indicó que la segunda etapa de las evaluaciones forma parte de una estrategia para fortalecer la credibilidad institucional y garantizar que las verificaciones se realicen con apego a la normatividad vigente.

Según el instituto, la acolicación periódica de estos exámenes busca reforzar los mecanismos de prevención de actos de corrupción y mantener controles sobre el desempeño del personal responsable de las labores de inspección.