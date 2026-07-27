Edomex reporta instalación de casi 3 mil luminarias LED y solares en espacios públicos





El Gobierno del Estado de México informó que, a través del Programa de Obra Pública, ha instalado 2 mil 986 luminarias con tecnología LED y solar en 103 obras ejecutadas durante la actual administración, como parte de acciones orientadas al desarrollo urbano sustentable.

La Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui) informo que las luminarias de poste, piso y tipo vela fueron colocadas en espacios públicos de más de 80 municipios, donde se han realizado intervenciones en deportivos, parques, plazas municipales, recintos comunitarios y artísticos, vialidades y mercados.

El titular de la dependencia, Carlos Maza Lara, señaló que una adecuada iluminación contribuye a mejorar las condiciones de seguridad en los espacios públicos, facilita la movilidad de peatones y puede ayudar a prevenir conductas delictivas al reducir zonas de riesgo y puntos con baja visibilidad.

El funcionario indicó que estas acciones buscan ofrecer entornos más seguros para la población, en particular para mujeres, niñas, niños, estudiantes y personas trabajadoras que transitan por calles, andadores y espacios comunitarios.

Tecnología con enfoque ambiental

La Sedui explicó que las luminarias instaladas utilizan tecnología LED y, en algunos casos, celdas solares autónomas, lo que permite disminuir o eliminar el consumo de energía proveniente de la red eléctrica convencional.

Esta infraestructura contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y forma parte de la estrategia estatal para impulsar obras con criterios de sostenibilidad y menor impacto ambiental.

Asimismo, el gobierno estatal afirmó que el uso de este tipo de iluminación genera ahorros en el consumo de electricidad para los municipios y favorece la modernización de la infraestructura urbana, con el objetivo de mejorar la imagen de los espacios públicos y fortalecer las actividades comunitarias y comerciales.