Inauguran Festival Futbolero en la Central de Abasto para seguir el Mundial 2026





La Central de Abasto (CEDA) de la Ciudad de México puso en marcha el Festival Futbolero, espacio destinado a la transmisión gratuita de los encuentros del Mundial 2026, así como a la realización de actividades recreativas, deportivas y culturales para la comunidad que diariamente acude a este centro de distribución.

La inauguración del festival coincidió con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y con la transmisión del partido entre México y Sudáfrica. Cientos de personas se congregaron en el Parque Deportivo CEDA para seguir el encuentro a través de una pantalla gigante instalada para la ocasión.

Al acto inaugural asistieron la coordinadora general de la Central de Abasto, Mónica Pacheco Skidmore; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila Ventura, y la diputada local Valeria Cruz Flores.

Las legisladoras señalaron que este tipo de iniciativas contribuyen a promover la convivencia social y permiten acercar a la población uno de los eventos deportivos de mayor relevancia internacional mediante actividades de acceso gratuito.

Por su parte, Pacheco Skidmore informó que la instalación del festival respondió a la intención de ofrecer a comerciantes, trabajadores y visitantes de la Central de Abasto un espacio para seguir las actividades del Mundial. También destacó la relevancia de la Ciudad de México como una de las sedes del torneo.

Cabe señalar que el Festival Futbolero forma parte de las actividades organizadas en espacios públicos de la capital para acompañar el desarrollo del Mundial 2026.

La Central de Abasto prevé mantener este espacio de reunión para que la comunidad pueda seguir los encuentros deportivos y participar en las actividades programadas durante la competencia.