Estado de México instala cerco zoosanitario contra el Gusano Barrenador en municipios del sur





El Gobierno del Estado de México inició la colocación de 330 trampas en municipios de la región sur como parte de una estrategia para contener la propagación del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), informó la Secretaría del Campo estatal.

El dispositivo fue diseñado con criterios epidemiológicos y cubrirá aproximadamente 155 kilómetros de frontera sanitaria. Su objetivo es evitar que la plaga se extienda hacia las zonas centro y norte de la entidad.

La titular de la Secretaría del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, señaló que el sistema de trampeo busca interrumpir el ciclo biológico de la mosca asociada a esta enfermedad. Según estimaciones de la dependencia, la medida podría evitar el desarrollo de millones de larvas.

Las autoridades identifican a los municipios de Tlatlaya, Luvianos y Amatepec como las zonas con mayor presencia del gusano barrenador. Sin embargo, el cerco sanitario se implementa en Otzoloapan, Santo Tomás de los Plátanos, Zacazonapan, Tejupilco, San Simón de Guerrero, Texcaltitlán, Coatepec Harinas, Villa Guerrero, Tenancingo, Malinalco y Ocuilan, con el propósito de limitar el avance de la plaga hacia otras regiones.

La Secretaría del Campo indicó que el incremento de temperaturas y la humedad asociada a la temporada de lluvias favorecen la proliferación de las moscas vinculadas al problema sanitario.

Como parte de las acciones complementarias, la dependencia informó que instalará módulos permanentes e itinerantes para brindar orientación, seguimiento y atención a productores de las zonas bajo vigilancia.

Además, continuará la distribución de 2 mil 500 kits zoosanitarios que incluyen medicamento para el tratamiento de infestaciones, pinzas para la extracción de larvas y frascos con alcohol para su resguardo.

Las autoridades exhortaron a productores pecuarios a reportar posibles casos de Gusano Barrenador del Ganado.

En el arranque de la estrategia participaron productores ganaderos, médicos veterinarios, autoridades municipales vinculadas al sector agropecuario y personal de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna.