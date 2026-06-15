Cae “El J” de “La Unión Tepito”, homicida y extorsionador en Coyoacán y MH

Detenido "El J". (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Gregory “N”, alias “El Gregory” o “El J”, objetivo prioritario e integrante de una célula del grupo delictivo “La Unión Tepito”.

“El J” estaría relacionado con diversos homicidios, lesiones por disparo de arma de fuego, extorsión, narcomenudeo y otros delitos de alto impacto, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

En un inmueble de la alcaldía Coyoacán fueron asegurados dos vehículos de alta gama, así como diversos objetos e indicios.

“El Gregory” fue trasladado a la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes.