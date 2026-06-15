Reportan disminución de homicidios y robo de vehículos en municipios del Oriente del Edomex





Autoridades del Estado de México informaron que los homicidios dolosos disminuyeron 35 por ciento y el robo de vehículos 52 por ciento en los 15 municipios que integran el Mando Unificado Oriente, estrategia de seguridad que suma 447 días de operación.

La información fue presentada durante la sesión número 112 de la Mesa de Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en Valle de Chalco. De acuerdo con lo expuesto por el coordinador del Mando Unificado Oriente, general Raúl Martínez González, las reducciones corresponden al periodo transcurrido desde el inicio de la implementación de esta estrategia.

También se destacó una mejora en los indicadores de percepción de seguridad en el Estado de México, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las autoridades señalaron que entre las acciones desarrolladas en la región se encuentran labores de inteligencia, operativos y patrullajes focalizados con el objetivo de prevenir delitos y reforzar la seguridad pública.

El Mando Unificado Oriente opera en los municipios de Tultitlán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Tlalnepantla, Naucalpan, Ixtapaluca, Texcoco, La Paz, Chalco, Valle de Chalco, Chicoloapan, Coacalco, Cuautitlán México y Cuautitlán Izcalli.